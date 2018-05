Hosszú Katinka júniusban tér vissza a versenyzéshez, és várhatóan a glasgow-i úszó-Európa-bajnokságon is indul.



A háromszoros magyar olimpiai bajnok többek között erről is beszélt abban az interjúban, amelyet egyik szponzorának, a Huaweinek adott. „Úgy érzem, hogy fizikálisan és mentálisan is szükségem volt erre a szünetre. Bár nem egy előre tervezett, nagyon vidám pihenőről volt szó, de attól függetlenül jókor jött” – fogalmazott a 29 éves klasszis.

Hosszú a tavaly decemberi rövid pályás Eb-n versenyzett legutóbb, azt követően magánéleti problémák miatt hónapokat hagyott ki. Mint elmondta, idén először a Mare Nostrum sorozatban júniusban ugrik majd medencébe. „Szeretném a korábbi stratégiát folytatni, bár azt valószínűleg átgondolom, hogy hány versenyre és hova megyek el, mert néha sok volt, hogy öt héten át folyamatosan versenyeztem. Az azonban biztos, hogy ez a módszer, a versenyszituációban begyakorolt dolgok működnek, ráadásul élvezem is, ez tehát mindenképpen marad” – mondta a hétszeres Európa-bajnok, majd hozzátette: „a számok mennyisége lehet, hogy eltérő lesz az eddigiektől”. Hosszú kiemelte, ha minden a tervek szerint alakul, jöhet a glasgow-i Európa-bajnokság, a budapesti világkupa, jövőre a világbajnokság, azt követően pedig a tokiói olimpia.