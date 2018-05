Hároméves tapasztalat

– Mióta foglalkoznak mezőgazdasági gépek forgalmazásával?

– Februárban múlt három éve. Azt láttuk, hogy a meglévő termékskálánk mellett és annak érdekében, hogy fenn tudjuk tartani abroncskereskedelmünket, de leginkább azért, hogy a felhasználó igényeit tudjuk érzékelni és minél szélesebb körben kielégíteni, közelebb kell kerülnünk a farmerokhoz, illetve a mezőgazdaságban érdekelt cégek döntéshozóihoz. Nem utolsósorban azt láttuk, hogy ezen a piacon jelen vannak a nagy nevek, az ismert márkák, de a piackutatás alkalmával több olyan kevésbé ismert márkát találtunk, amelyek minőség és szolgáltatás tekintetében is ott vannak a topmárkák szintjén, de mivel nem annyira ismertek, jóval, akár 30–40 százalékkal is olcsóbbak. Ezért az a célunk, hogy ilyen márkákat hozzunk be az országba, mivel nálunk sajnos megszűnt a mezőgazdasági gépek gyártása. Stratégiánk tehát az, hogy a kevésbé ismert márkákat kínáljuk, amelyek az elvárások szintjének megfelelnek.

– Mekkora ez a kör, és lefödi-e a mezőgazdaság minden igényét?

– Három év után elmondhatom, hogy gyakorlatilag minden szükséges gépet és felszerelést forgalmazunk. De induláskor sokkal inkább az volt a cél, hogy a beszállítókkal stabil és megbízható kapcsolatot alakítsunk ki, s miután valóban meggyőződtünk az egyes gépek minőségéről is, fokozatosan vezettük és vezetjük be a piacra.

Kis és közepes farmok igényei

– Milyen piacot sikerült meghódítani?

– Fő piacunk természetesen nem Háromszék, hiszen a jóval nagyobb mezőgazdasági területekkel rendelkező vidékeken intenzívebb gépesítésre van szükség, így ott jóval nagyobb forgalmat lehet lebonyolítani. Raktározás szintjén Aradon, Funduleán az autópálya mellett, illetve Kolozsváron vagyunk jelen, de további három kisebb raktárunk van a kézdivásárhelyi székhelyen kívül.

– Mi a jellemzője a mezőgazdasági gépek és felszerelések piacának?

– Nagyjából mindenki arra törekszik, hogy márkaképviseletként legyen jelen, mi is ezt tesszük. Ennek azért van jelentősége, mert a marketingbefektetések hozadékát is mi magunk tudjuk élvezni. Mi leginkább kis és közepes farmok gépigényeit igyekszünk kielégíteni, annál is inkább, mert ez a néhány év nem elég ahhoz, hogy a több ezer hektáros gazdaságok szükségletei­re találjunk megfelelő megoldásokat.

– Milyenek ezek az igények? – hiszen ma már akár automatizált gépeket is használnak a mezőgazdaságban, nem beszélve a digitalizálásról.

– Minél nagyobb területen dolgozik egy gazda, az anyagi lehetőségei is annál jelentősebbek, így a legújabb, legmodernebb technológiát keresi. De általában azt látjuk, hogy a gazdák a gépkereskedőkre hagyatkoznak – ezért is fontos a bizalom kialakítása –, nem törekednek arra, hogy ők fedezzék fel, illetve tanulják meg az új technológiákat. Ilyen értelemben egy-egy komplexebb gépet használat előtt meg is kell tanítani kezelni, ezt a szolgáltatást is vállaljuk. Az ilyen gépbemutatók, mint ez a mostani is, az igények felmérését, a betanítás kezdeti lépéseit is jelentik. Ugyanakkor fontos, hogy már megvásárolt és használt gépeket mutatunk be, a potenciális vásárlók a több száz hektáron már bizonyító gépek tulajdonosaitól kérhetnek eligazítást, cserélhetnek tapasztalatot.

– Van-e Háromszéken, de az ország egész területén vásárlási kapacitás?

– Hullámzó, de a pályázati pénzek nagymértékben segítik a gazdákat. A tavalyi év második fele, de az idei év is biztató volt. Persze a mezőgazdasági termelés hozama az időjárástól és még egy sor egyéb nem kiszámítható tényezőtől függ, így a gépvásárlás is ennek, na meg a gazdák vállalkozó kedvének, kockázatvállalási képességének a függvénye.