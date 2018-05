Előző írásunk

Ne féljenek és ne menjenek el a fiatalok, hiszen itthon is adott számtalan lehetőség és olyan szakemberek, akikhez segítségért lehet fordulni – fogalmazta meg üzenetét Pál Hunor, aki részt vett, majd jelesre vizsgázott az első vállalkozóiskola elméleti képzésén. A Háromszéki Ifjúsági Tanács (Hárit) és a megyei kereskedelmi kamara hiánypótló kezdeményezése révén a jelentkezők szakemberektől sajátíthatták el a témakör legfontosabb tudnivalóit, a gyakorlati képzésen pedig a hétköznapokban felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak. Bár a sajátos programra kevesen jelentkeztek, az ötletgazdák jövő évben is meghirdetik a gazdasági tananyag hiányosságait pótló képzést.