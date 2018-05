Megalakult az új Országgyűlés

A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során mindenki megbízólevelét szabályszerűnek találták, így a parlament igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A parlamentnek ezúttal is 199 képviselő a tagja, a Ház munkájában további 12 szószóló vesz részt. Áder János az Országgyűlés alakuló ülésén Európáról szólva azt mondta: az uniós közéletet a világos jövőkép hiánya, a kicsinyes vitákba feledkező politikusok, szellemi restség és unalomig ismételt közhelyek jellemzik. Ezt követően egyedüli jelöltként Kövér Lászlót választották házelnökké, megválasztása után esküt tett a Ház előtt, beszé­dében pedig kiszámíthatóságot ígért.

Az új Országgyűlés és a leendő kormány legitimációja minden vitán felül áll – jelentette ki Áder János köztársasági elnök tegnap az új parlament alakuló ülésén. Április 8-án, a választási eredmények megismerése előtt – látva a magas részvételt – a most ellenzéki szerepre készülő pártok vezetői is ekként nyilatkoztak. Szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy a magas részvétel erős legitimitást ad a következő Országgyűlésnek és kormánynak – hívta fel a figyelmet az államfő. Azt is hangsúlyozta, hogy a választók döntését mindenkinek tiszteletben kell tartania, ez a demokrácia alapszabálya. Az országgyűlési választás végeredménye világos, egyértelmű, jogilag megkérdőjelezhetetlen – jelentette ki. A köztársasági elnök szerint érdemes ugyanakkor foglalkozni a választási időszak tanulságaival, ezért azt javasolja a parlament törvényalkotási bizottságának, hogy a Nemzeti Választási Bizottsággal (NVB) együtt tekintse át a választási eljárás tapasztalatait, és ha indokolt, tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a választási eljárási törvény módosítására.

Európa jövőjét érintve Áder János úgy fogalmazott: az Európai Unió néhány vezetője mintha elveszítette volna iránytűjét. A köztársasági elnök azt mondta: az uniós közéletet a világos jövőkép hiánya, a kicsinyes vitákba feledkező politikusok, szellemi restség és unalomig ismételt közhelyek jellemzik. Hozzátette: Helmut Kohl még értette az alapító atyák üzenetét, érdemes lenne visszatérni a gondolataihoz. „Mi egy egyesült, demokratikus, polgárbarát, cselekvőképes és föderális alapvetésű Európát szeretnénk” – idézte az egykori német kancellárt.

Kövér László kiszámíthatóságot ígért

Kiszámíthatóságot ígért Kövér László, az Országgyűlés újraválasztott elnöke tegnap a parlament alakuló ülésén. Kövér László székfoglaló beszédében kiemelte: azt ígérhetek, ami egyre inkább felértékelődik a politikában, kiszámíthatóságot.

„Kiszámítható vagyok és maradok azon meggyőződésemben, hogy Magyarország felemelkedésének egyetlen útja a szuverén magyar népakaratban gyökerező parlamentáris demokrácia keretei között vezet, hogy hazánkban a politikai hatalom egyetlen legitim forrása a magyar választópolgárok közössége. Kiszámítható vagyok és maradok azon cselekvésemben, mely arra irányul majd, hogy a szuverén magyar népakaratot a magam helyén minden körülmények között tiszteletben tartsam, érvényesítsem és oltalmazzam, és ugyanezt kérem és várom el minden képviselőtársamtól, legyenek akár kormánypártiak, akár ellenzékiek, akár nemzeti, akár nemzetközi elkötelezettségűek” – tette hozzá.

A parlamentáris demokráciának a XIX. században Kossuth Lajos által megfogalmazott eszmei alapvetése XXI. századunkban változatlanul érvényes: „Mindent a népért, mindent a nép által, semmit sem a népről a nép nélkül.” – fogalmazott az Országgyűlés régi-új elnöke.

Az Országgyűlés elnöke kitért arra, hogy harminc esztendeje lépett a politika világába. Politikai közösségének és a választópolgároknak köszönhetően huszonnyolc esztendeje a szabadon választott Országgyűlés tagja, politikai közösségével együtt eddig mindösszesen tizenhat esztendőt voltak ellenzékben és tizenkét esztendő során kormányoztak, a Tisztelt Ház többségének bizalmából pedig nyolcadik esztendeje lehet az Országgyűlés elnöke – sorolta.

Csütörtökön miniszterelnököt választanak

Holnap választhatja újból miniszterelnökké Orbán Viktort az Országgyűlés. A parlament honlapján tegnap tették közzé a csütörtökre és péntekre tervezett kétnapos ülés napirendi javaslatát. A dokumentum szerint csütörtök délután tartják a miniszterelnök-választást, a döntéshez az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. Az eskütétel után a kormányfő beszédet mond a parlamentben. Áder János köztársasági elnök az Országgyűlés tegnapi alakuló ülésén javasolta, hogy a parlament Orbán Viktor kormányfőt, a Fidesz elnökét válassza újra miniszterelnöknek.

Civilek tüntettek

Civilek tüntettek a parlament megalakulása és az új kormány ellen tegnap a Kossuth téren a Civil Ellenzéki Kerekasztal elnevezésű szervezet felhívására. Dél előtt néhány perccel a demonstrálók egy csoportja megpróbálta áttörni a rendőrök sorfalát az Országház déli kapujánál, de kisebb dulakodás után visszaszorították őket. A Nem akarjuk ezt a parlamentet és kormányt! címmel meghirdetett demonstrációról a szervezők a Facebookon azt írták: „A többség nem akarja, hogy a csalással megválasztott új parlament és kormány felálljon!” A demonstrálók között feltűnt délelőtt Hadházy Ákos, az LMP egykori társelnöke is, aki újságíróknak azt mondta: ez a parlament nem nevezhető legitimnek, például a választási rendszer egyenlőtlensége miatt. Közölte azt is, hogy kedden nem teszi le az esküt, de később igen.

Ismét a demokráciáért tüntettek a Mi vagyunk a többség csoport szervezésében tegnap este Budapesten a Kos­suth téren a parlament alakuló ülése után. A választás után tartott tüntetések folytatásaként 3.0 Mi vagyunk a többség – tüntetés a demokráciáért! címmel meghirdetett demonstrációt jégeső zavarta meg. Ezt megelőzően a teret megtöltő tüntetők előtt mondott beszédeikben a felszólalók egyebek mellett a „korrupt” rendszer leváltását, az ellenzék összefogását sürgették, valamint szabad sajtót és minőségi oktatást követeltek.