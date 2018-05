A szakszervezetek tíz követeléséből tegnap hatban sikerült dűlőre jutni; az egyik legfontosabb döntés az, hogy a kormány módosítani fogja a bértörvényt, és májusban visszamenőleg is kifizetik a különbözetet azoknak, akik márciustól kevesebbet vihettek haza. Ezt Sorina Pintea egészséügyi miniszter jelentette be, de Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter és a két szakszervezeti elnök is megerősítette. Összesen hét pontban állapodtak meg tegnap a felek, köztük a pótlékok rendezésében is. A követelések egy részét a munkaügyi miniszter szerint már tegnapig teljesítették, hiszen az e célból két hete létrehozott bizottság valóban azonosított néhány gondot és ezek megoldására is tett javaslatot.

Amíg a kormány a szakszervezetekkel tárgyalt, a nagyváradi megyei kórház sürgősségi osztályának mind a negyven orvosa benyújtotta felmondását – így fejezték ki tiltakozásukat amiatt, hogy a városi önkormányzat a pótlékok átcsoportosításáról és egyesek megvonásáról döntött, havi több száz lejes jövedelemkiesést okozva. Hasonló gesztusra készültek az asszisztensek is – 90-ből 60 írta alá felmondását – , ám őket arra kérték az orvosok, hogy várjanak még, hátha rendeződik a helyzet. Hadrian Borcea, a sürgősség lemondott vezetője azt nyilatkozta: februárban a váradi megyei kórház sürgősségi osztályán a pótlékok 100 százalékosak voltak, mára 55–85 százalékra csökkentek.

Korrupció az egészségügyben

A romániai állampolgárok 68 százaléka a mindennapjait negatívan befolyásoló tényezőként érzékeli a korrupciót – jelentette ki tegnap Laura Codruţa Kövesi, az országos Korrupcióellenes Ügyészség főügyésze egy konferencián, amelynek központi témája az egészségügyben tapasztalható korrupció volt. Kövesi elmondta: Románia e téren az első helyen áll az Európai Unió országai közül, ahol ez az arány átlagosan 25 százalék. A megkérdezettek 58 százaléka szerint Romániában az egészségügyi rendszert itatja át leginkább a korrupció, míg az EU-ban csak a válaszadók 31 százaléka gondolta így. A konferencián a korrupcióellenes ügyészség által 2015–2017 között felgöngyölített és már a jogerős ítéletig eljutott, egészségüggyel kapcsolatos korrupciós eseteket is ismertették. Kövesi szerint öt területet azonosítottak: a közbeszerzések, az orvosi szolgáltatások, a kórházi költségvetések, az alkalmazások és a gyógyszertárak engedélyeztetése során nyílik lehetőség korrupcióra. A közbeszerzések során a számlák értékének 5–20 százaléka kenőpénz, ami sokkal több, mint az infrastrukturális beruházásokban tapasztalt 2 százalék vagy a más közbeszerzéseknél szokásos 10–15 százalék. A jutalékot általában az igazgató kapja, közvetlenül vagy fiktív tanácsadói szerződéseken keresztül, olykor sok éven át – jelentette ki a korrupcióellenes főügyész, és egyetlen példát hozott fel: a Konstanca megyei kórház vezetője 1,2 millió eurót vágott zsebre néhány év alatt. Eddig négy pert indítottak ellene, az egyikben 10, a másikban 6 év 8 hónapi börtönre ítélték. Egy másik módja a korrupciónak az árak felpumpálása: sok esetben az eredeti ár tízszeresét fizetik ki a kórházak egy-egy beszerzett termékért. Az orvosok lefizetéséről is beszélt: ez régi jelenség, aggasztóvá megszokottsága, folyamatossága miatt vált. De fizetnek már a munkahelyekért is: bizonyos helyeken fix tarifák vannak, egy ápoló alkalmazásáért 1500, egy asszisztensért 2500, egy mentősofőr felvételéért 1000 eurót kell lepengetni. A patikusok pedig azért fizetnek, hogy meggyorsítsák gyógyszertáruk engedélyezési folyamatát: ennek törvényes határideje 30 nap, a valóságban azonban öt-hat hónapig is eltart, itt a kenőpénz arra szolgál, hogy a hivatalok előírás szerint dolgozzanak – magyarázta Kövesi. A konferencián Románia főügyésze, Augustin Lazăr is részt vett, és azt a kijelentést tette, hogy Romániában a kenőpénz olyan természetes, mint a lélegzetvétel.