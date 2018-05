Ugrik a kamatláb

Előző írásunk

ISĂRESCU VISSZAVONUL. 2019-ben már nem lesz a Román Nemzeti Bank kormányzója, megbízatása jövőben lejár, és ezúttal nem fogja kérni újbóli kinevezését – közölte hétfőn Mugur Isărescu, aki 1990 szeptemberétől tölti be ezt a tisztséget. Az idén 69 évet töltő Isărescu akkor is a jegybank vezetője maradt – egy helyettesre bízva feladatait –, amikor egy évre (1999. december 22-e és 2000. december 28-a között) kormányfői tisztséget vállalt. 2000-ben független jelöltként indult az államfőválasztásokon, de a választóknak csak 9,54 százaléka szavazott rá. Visszavonulását akkor jelentette be, amikor az SZDP és a kormány kemény bírálatokat fogalmazott meg a jegybank és annak kormányzója ellen az idei, a vártnál magasabb infláció miatt. (Digi24)