Reflex4 Nemzetközi Színházi Fesztivál

A mai program Sepsiszentgyörgyön: 16 órától a Művész moziban Mariusz Bieliński: Fölött. S 20 órától a kamarateremben Gob Squad’s Kitchen – Gob Squad, Berlin-Nottingham, Németország, Nagy-Britannia. Angol nyelvű előadás magyar és román szinkrontolmácsolással.

Pénteken: 16 órától a Művész moziban Artur Pałyga: A zsidó. * 18 órától a kamarateremben Gob Squad’s Kitchen – Gob Squad, Berlin-Nottingham, Né­metország, Nagy-Britannia. Közönségtalálkozó kb. 21.45-től. * 20 órától a nagyteremben TAVASZI ÁLDOZAT bemutatja a She She Pop és édesanyáik – She She Pop, Berlin, Németország. Német nyelvű előadás magyar, román és angol felirattal. Közönségtalálkozó kb. 22.30-tól. Részletek a reflexfest.ro honlapon.

Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 10–14 óráig, előzetes foglalásra nincs lehetőség. Teljes értékű jegyeket online a www.biletmaster.ro oldalon lehet vásárolni.