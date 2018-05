A piros-fehérek a legutóbbi négy idegenbeli mérkőzésükből egyet sem veszítettek el, viszont az előző fordulóban megszakadt a hét meccs óta tartó veretlenségi sorozatuk, miután 2–0-ra kikaptak a Concordia Chiajna együttesétől a sepsiszentgyörgyi stadionban, ezzel pedig a negyedik helyre csúsztak. Az Ilfov megyeiek irányítását április közepén vette át Adrian Mutu, azóta a csapat kétszer győzött és egyszer vereséget szenvedett, az előző fordulóban pedig a Temesvári Poli vendégeként örülhettek a három pontnak, miután 3–2-re győztek. A Sepsi OSK és az FC Voluntari ebben az idényben háromszor találkozott egymással, utóbb az alapszakaszban, s mindkétszer 3–0 arányban diadalmaskodott, az alsóházi rájátszásban pedig döntetlent játszottak (2–2) a szemerjai stadionban, a vendégek a találkozó ráadásában egyenlítettek.

„A legnehezebb időszak előtt állunk, hiszen hat nap alatt három mérkőzésünk lesz, de nemcsak nekünk, hanem a többi csapatnak is. Szombaton az FC Voluntari, kedden a Temesvári Poli, pénteken pedig a Bukaresti Juventus csapatával játszunk, és őszintén szeretném, ha a maximális pontszámot gyűjtenénk be, ebben az esetben pedig szinte biztos, hogy matematikailag megmenekülnénk a kieséstől. Ez nem lesz könnyű, hiszen a Concordia Chiajna ellen is láthatták, hogy minden csapat harcol a pontokért, mindegyik az élvonalban szeretne maradni. Szombaton a Voluntari ellen sem leszünk egyszerű helyzetben, számunkra és számukra is kulcsfontosságú a győzelem, de remélem, mi fogunk jobban szerepelni, ötletes játékkal rukkolunk elő, és három ponttal távozhatunk. Nem szabad a játékvezetővel foglalkoznunk, a saját feladatunkkal kell törődnünk, és erősebbnek kell lennünk, mint az ellenfeleink. Szombaton kevésbé kellemes időpontban játszunk, hiszen 13 órára írták ki a meccsünket, de bízunk benne, hogy nem lesz nagyon meleg és számunkra pozitív végkimenetellel zárul” – nyilatkozta a csütörtöki sajtótájékoztatón Eugen Neagoe.

Albert Dalmau Martínez szerint a csapat a Chiajna ellen rossz napot fogott ki, és ez néha bárkivel megeshet, de fontos, hogy a következő mérkőzésre koncentráljanak, hiszen fizikailag és mentálisan is rendben vannak, és száz százalékot kell nyújtaniuk a következő egy hétben mindhárom meccsükön. A 26 éves spanyol jobbhátvéd elmondta, a megfelelő pihenés elengedhetetlen a következő időszakban, mert nagyon fontos mérkőzés előtt állnak.

A 9. forduló: * playoff: FC Viitorul–Jászvásári Poli (ma, 21.45 óra), Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR (vasárnap, 21.30 óra), Craiova–FCSB (20.45 óra) * playout: Temesvári Poli–Bukaresti Juventus (ma, 17 óra), FC Voluntari–Sepsi OSK (szombat, 13 óra), Dinamo–FC Botoșani (szombat, 21.30 óra), Concordia Chiajna–Medgyesi Gázmetán (vasárnap, 13 óra).

Hétvége a focipályákon

III. LIGA. Ma idénybeli utolsó mérkőzésén lép pályára a tizedik Kézdivásárhelyi SE, amely 18 órától a tizenharmadik Pașcani vendége lesz a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában. A csapatok legutóbb novemberben találkoztak az odavágóban, a kék-fehér mezesek a Sinkovits Stadionban Kurtuly Róbert tizenegyesével és Gajdó Gothárd duplájával 3–0 arányban győztek. Az előző, hétközi fordulóban a felső-háromszékiek 1–0-ra nyertek a vendég Darabani ellen, míg a Iași megyeiek játék nélkül gyűjtötték be a három pontot. A KSE az idényben eddig tizenkétszer játszott idegenben, viszont mind­össze két mérkőzésen zártak három ponttal, emellett négyszer döntetlent játszottak és hat vereséget szenvedtek: 16 rúgott és 29 kapott gól a mérleg. A már biztosan kieső helyen végző moldvai csapat a szezonban csak háromszor győzött hazai környezetben, egyszer játszott döntetlent és nyolcszor kikapott: 18 rúgott és 30 kapott gól az eredménye. Ma délután a Kézdivásárhelyi SE akár újabb győzelmet ünnepelhet, az utolsó két fordulóban pedig szabadnapos és játék nélkül gyűjti be a három pontot. További mérkőzések (18 órától): * ma Székelyudvarhelyi FC–Sporting Liești *szombaton Darabani–Roman, Bucovina Rădăuți–FK Csíkszereda, Focșani–Barcarozsnyó, Szászhermányi FC–Bákói Aerostar, a Galaci Oțelul áll.

IV. LIGA. A 26. forduló (ifjúságiak 15.45, felnőttek 18 órától): * szombaton Bölön–Nagyajta, Csernátoni FC–Dálnok, Réty–Ozsdolai FC * vasárnap Gelence–Berecki FC, Papolci FC–Illyefalva, Kovászna–Barót, Bardoc–Zágon, Perkő szabadnapos.

V. LIGA. Playoff, 2. forduló: Árkos–Kommandó (vasárnap, 18 óra), Szitabodza–Szotyor (vasárnap, 18 óra). (miska)