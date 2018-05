Az utca hangja

Id. JÁGER ÁRPÁD, Felsőrákos. Olyan világban élünk, amelyben minden lépésnél veszélyek leselkednek ránk, és esetleges rossz döntéseink súlyos következményekkel járhatnak. A minket fenyegető veszedelem nem egy nukleáris háború, nem bolygónk túlzott elszennyeződése, hanem az előbb említettek előidézője, a politika. Ez minden bajnak a forrása, az emberiség rákfenéje, olyan erkölcstelen folyamat, amely birodalmak, országok sorsát alakítja, átformálja, történelmét meghamisítja vagy elrabolja, és megállítani nem lehet. Az erősebb mindent visz alapon a kisebb nemzeteket akarják eltüntetni, beolvasztani, az ősi székely földet kihúzni a lábunk alól. A román centenárium évében sem a gyulafehérvári, sem a trianoni szerződést nem tartják be, sőt, hallani sem akarnak a kisebbségbe szorult nemzetek megmaradását szolgáló intézkedésekről. Pedig „az igazságot is meg lehet szokni”, ahogy Tamási Áron írta volt. Az Európai Uniótól hiába várunk megoldást, ők mossák kezeiket és a tagállamokra hárítják a megoldást. Az EU nem más, mint a migránsok mosógépe, amelyet Merkel asszony kezel... Nálunk az önrendelkezés melletti bátor kiállás helyett folyamatos hátrálás tapasztalható, az RMDSZ folyton a kedvező széljárást várja ahhoz, hogy valamit kikunyeráljon. Csak az anyaország segítségében bízhatunk eltulajdonított egyetemünk, iskolánk, anyanyelvű oktatásunk ügyében is.

N. N., Uzonkafürdő. Uzonkára a gázvezeték a patakmederben vezet. Eddig el volt takarva földdel, a tavaszi víz azonban kimosta, és most legalább 8–10 méteres hosszúságban szabadon maradt. Közel van az úthoz, ott jár el mindenki, de szerintem ez életveszélyes, hiszen bármikor történhet baleset vagy robbanás, elég, ha egy kő odapattan. Emberélet is kerülhet veszélybe, hiszen egyméteres átmérőjű csövekről van szó, amelyek 200 méterre vannak az első háztól és a szomszédos panziótól, sőt, az egyik kertben 25 méternyire megy el a háztól a gázvezeték! Nem kellene megvárni, amíg valami történik! Emlékeztetni szeretnék, hogy húsz éve a Bacon patakán is volt egy robbanás, amikor a 300 méterre levő ablakok is ripityára mentek, de azóta több helyen is építettek cementágyakat a vezetéknek, hogy a patak ne tudja alámosni. Uzonkafürdő felé már az út szélét is alámosta a patak, és éppen a kimosott vezeték közelében. Nem tudom, ki az illetékes mindezekben – elmentem a gázvállalathoz a sepsiszentgyörgyi Gyár utcába, mutattam fényképeket is, de elküldtek, azt mondták, őket nem érdekli –, de valaki intézkedjen, s még mielőtt baj lesz!