Szenvedélybetegek tapasztalatcserén

A csoport a 2-es református egyházköz­ség mellett alakult meg 2009-ben, székhelye a Dózsa György utca 21. szám alatt van. Azzal a céllal jött létre, hogy elsősorban támogatást nyújtson azon szenvedélybetegek számára, akik változtatni szeretnének káros életmódjukon, illetve utógondozói céllal azok számára, akik elkötelezték magukat a gyógyulás és a felépülés útján. Másodsorban támogatást nyújt a szenvedélybetegek hozzátartozóinak is, és főleg azok számára, akik lelki támaszt igényelnek, de akik gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek egymástól a szenvedélybetegekkel való együttélésre nézve. És nem utolsósorban lelki-szellemi támaszt is kaphatnak a hétköznapok jobb elviselésére. Vallási és spirituális segítséget a helyi, illetve a meghívott lelkészek biztosítanak.

A hetenkénti kétórás foglalkozások mellett közösségi programokat és foglalkozásokat is szervezünk. Ugyanakkor különböző civil szervezetek programjainak a látogatásával igyekszünk kielégíteni azokat a szakmai, lelki és szellemi igényeket, amelyekre a támogató közösségen belül nincs lehetőség. Ugyanakkor partnerségi kapcsolatok kiépítésére is törekszünk hasonló csoportokkal a tapasztalatszerzés és tapasztalatátadás reményé­ben. E kezdeményezéseinkben kaptunk már támogatást a helyi református és katolikus közösségektől, valamint a Bonus Pastor Alapítványtól. Így született meg a gondolat egy anyaországi közösséggel való kapcsolatfelvételre, illetve annak a meghívására.

Egy utógondozói program keretében bólintottunk rá az együttműködésre, illetve az anyaországi Debrecen város Kék Kereszt csoportjának a meghívására. A debreceniek is tágítani szeretnék tevékenységüket, így született meg a partnerségi gondolat. A csoport szenvedélybetegei és hozzátartozóik örömmel fogadták el a meghívást. Fogadásukra április 26–29. között került sor.

A négynapos rendezvénysorozat a szemerjai és debreceni csoportok számára több szempontból sikeresnek minősült. Először is a szervezés körüli teendőkben való aktív részvétel a helyi közösség részéről egy érett csapatról tanúskodó tevékenység volt, új kihívás, amelyet tisztességes helytállással viszonoztak a tagok. Másodsorban sikerült a környező közösségek tagjait is aktívan bevonni, és a meglátogatott településeken barátainkat, sorstársainkat is foglalkoztatni. Éreztük a támogatást, az összefogást és az ezekkel járó megelégedést. A visszajelzések alapján vendégeinknek felejthetetlen élményeket sikerült szereznünk. A gyors ismerkedés után a programok végére barátságok szövődtek, és a résztvevők a két közösség jövőbeli együttműködéséről döntöttek, új célok és tervek megfogalmazásáról.

Végezetül az egyik résztvevő gondolatait idézem: „Vendégeket várni, fogadni felemelő, mindig lelkiekben való gazdagodással jár együtt. A Debreceni Kék Kereszt csoport tagjait ismeretlen ismerősként vártuk Székelyföldre azzal a vendégszeretettel, mellyel nemcsak kultúránkból, múltunkból, a város és a környék történelmi fontosságú helyeiből szerettünk volna megmutatni minél többet, hanem kissé szívünk, lelkünk bugyraiból is egy kis darabot nekik ajándékozni. Már első, ismerkedős találkozásunk alkalmával kiderült, nem vendég státuszban szeretnék eltölteni közöttünk a hosszú hétvégét, hanem családtagokként beilleszkedve. Ettől a perctől megszűntek a köztünk lévő határok, levetkőztük a gátlásainkat, és úgy éreztük, hogy ez nem egy találkozás kezdete, hanem egy barátság folytatása, ami talán a közös gondjainkkal, azok megoldásával született meg valamikor.

A négy napon át tartó tevékenységeinket, együttlétünket szívet melengető vidám hangulat kísérte, sokat tanultunk egymás történeteiből, élettapasztalataink megosztásából, lelkileg feltöltődtünk. Újra bizonyságot nyert, hogy Isten határok nélkül jelen van életünkben, hogy az erős hit, a reményteljes imádkozás eredménye Isten kegyelme, mely megszabadíthat bárkit a gonosztól, jelen esetben a függőségtől. Bízunk abban, hogy e találkozásnak lesz folytatása, a kialakult barátságokat a távolság ellenére ápolni tudjuk és a viszontlátásig is számíthatunk egymásra.”

Kozma Ferenc,

Sepsiszentgyörgy