Dăncilă nem mond le

„Felelős személy vagyok, 9 évig voltam európai parlamenti képviselő, felelősséggel tartozom a román állampolgárok és az ország iránt, hogy egyenes úton haladjon, hogy ne okozzak instabilitást” – mondotta. Leszögezte: azt akarja, hogy Romániára „mindenki a gazdasági növekedés modellországaként tekintsen, amelynek letéteményese az SZDP volt”, és ezért végig akarja vinni mandátumát.

A miniszterelnök egyébként a kormányülésen egyenesen nekitámadt Klaus Iohannis államfőnek, amiért „apokaliptikus” képet festett a román gazdaságról, holott az országos statisztikai intézet épp tegnap közölte, hogy 2018 márciusában volt a legnagyobb a munkabérek növekedése 1990 óta, sőt, egyetlen hónap alatt (februárhoz képest) 8,7 százalékkal emelkedett az átlagbér. Ugyanebben az időszakban az infláció 0,3 százalék volt, tehát a vásárlóerő 8,4 százalékkal nőtt márciusban – állítja Viorica Dăncilă. Hozzátette: 2018 februárjában a munkanélküliség a legalacsonyabb, mindössze 3,94 százalékos volt. A miniszterelnök azt is szükségesnek tartotta közölni, hogy a kormány talált megoldást az egészségügyi alkalmazottak elégedetlenségeinek egy részére, mert szeretné az országban tartani a szakembereket, sőt, hazatéríteni az elvándoroltakat. A nyugdíjak kifizetéséről is beszélt: elmondta, hogy néhány megyében megkéstek, ezért úgy döntöttek, hogy júliustól minden hónap 15-éig kézbesítik az idősek járandóságát.

Bejelentette továbbá, hogy sürgősségi rendeletben szabályozzák a köz- és magánszféra együttműködését, hogy elhárítsák az akadályokat és növeljék a beruházási lehetőségeket; egy olyan törvénytervezetet is elfogadnak, amely 2040-ig meghatározza Románia fejlesztési stratégiáját az infrastruktúrára, egészségügyre, kutatásra, oktatásra, mezőgazdaságra, energiaügyre és IT-szektorra vonatkozóan. Végül közölte, hogy még csütörtök délután elutazik a Vatikánba, ahol pénteken Ferenc pápával és román egyetemistákkal is találkozik.