Bocsánatkérésre szólítják fel Junckert

Az öt egyesület tegnap kiadott közös nyilatkozata szerint „az Európai Unió magas rangú képviselőjének a részvétele a kommunista bűnök egyik ihletőjére való tisztelgő emlékezésen” önmagában is elítélendő, „hiszen Marx éppenséggel azokra az értékekre hányt fittyet, amelyek az EU építményének fundamentumául szolgálnak”. Azt is bírálják, hogy Jean-Claude Juncker olyan filozófusnak nevezte Karl Marxot, akinek az elméletei nem ítélhetők el csupán azért, mert később rosszul ültették azokat a gyakorlatba. „Annak a doktrínának ilyetén való értelmezése, amely hitvallásul szolgált a gyilkos kommunista rezsimeknek egy évszázadon át az összes földrész több tucat országában, sérti a kommunizmus áldozatainak emlékét, relativizálja szenvedéseiket szerte a világon” – írják. Az aláírók emlékeztettek arra, hogy az utóbbi két évtizedben nemzetközi szervezetek egész sora ítélte el a kommunizmust és a marxista ideológia nevében elkövetett bűnöket. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2006 januárjában, az Európai Parlament 2009 áprilisában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Parlamenti Közgyűlése 2009 júliusában elfogadott határozataikban elítélték a kommunizmust. 2008. június 3-án Prágában kiadták Az európai lelkiismeret és a kommunizmus című nyilatkozatot, amelyet mások mellett Vacláv Havel és Joachim Gauck, Csehország és Németország volt köztársasági elnökei is aláírt.

„Úgy véljük, az Európai Bizottság elnökének becsületbeli kötelessége, hogy nyilvánosan bocsánatot kérjen ezért a politikai és erkölcsi eltévelyedéséért” – áll a nyilatkozatban, amelyet a Temesvár Társaság, a Társadalmi Párbeszéd Csoport, a bukaresti 1989. december 21. Egyesület, a Bărăgánba Deportáltak Egyesülete és az 1989-es Temesvári Emlékbizottság ír alá.