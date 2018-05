BEMÁZOLTÁK A MAGYAR ÚTJELZÉST. Lefestették a Szent Anna-tóhoz irányító kétnyelvű táblán a magyar feliratot. Az esetről Borboly Csaba számolt be közösségi oldalán. A Hargita megyei tanácselnök arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben bármilyen rongálás közben tetten érik az elkövetőt, azonnal jelezzék az info@hargitamegye.ro e-mail címen. (Transindex)



INDÍTVÁNYOK ÉS KÖVETELÉSEK. Elutasította a képviselőház a Nemzeti Liberális Párt által A PSDragnea klinikai halálba viszi az egészségügyet címmel benyújtott egyszerű indítványt. A kezdeményezést hétfőn vitatták meg, de csak a három ellenzéki párt támogatta. Jövő hétfőn újabb egyszerű indítványt tárgyalnak meg, ezúttal a szenátusban, és az oktatással kapcsolatosan. Kidolgozói – az NLP és a Mentsétek meg Romániát Szövetség – szerint az SZDP politikai klientúrájának adja el az egyetemi helyeket. Valentin Popa tanügyminiszter ugyanis nemrég úgy döntött, hogy „drasztikusan levág a legrégebbi és legrangosabb egyetemek helyeiből”, és más, kevésbé színvonalas felsőoktatási intézményeknél bővíti a hallgatói létszámkeretet. Emiatt már a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a Bukaresti Egyetem is kérte Valentin Popa leváltását, de még válaszra sem méltatták őket. (Hotnews)

CSINOSÍTJÁK A BÖRTÖNÖKET. Huszonkét beruházás van folyamatban jelenleg a romániai börtönökben – közölte a Büntetés-végrehajtási Intézetek Országos Parancsnoksága. A beruházások egyik célja, hogy az alkalmazottaknak megfelelő munkakörülményeket biztosítsanak, de új helyiségek – irodák és börtöncellák – is épülnek a meglévők mellé. A dévai börtönben például 70 új, fogva tartásra használható helyiség épül, Szamosújváron a börtönt kerítik körbe, Giurgiuban pedig 200 új elítélt számára létesül hely. Az eddigi beruházásokkal egyébként több gond is akadt, a nagyenyedi börtön új adminisztrációs részlegének átvételét például nemrég elhalasztották, Temesváron a látogatásokat ellenőrző figyelőállás építésénél a kivitelező nem teljesítette a megszabott feltételeket, a besztercei büntetés-végrehajtási intézetben pedig a biztonsági kamerák miatt a vezetőség és a kivitelező perben áll. (Mediafax)