Nagykorrupciós ellenőrzések

Következő írásunk

Ellenezni fogjuk a kötelező kvótát, kiállunk a keresztény kultúráért, és harcolni fogunk a határok megvédéséért – jelentette ki Orbán Viktor tegnap délután a parlamentben. A miniszterelnök beiktatási beszédében hangsúlyozta: szükségünk van az unióra, és az EU-nak is szüksége van ránk, ki kell és ki is fogunk állni az európai politika pástjára. Kijelentette azt is: kormánya a szabad magyarok és a szuverén magyar állam kormánya lesz. Hangsúlyozta: tudja, hogy sokan majd hihetetlennek tartják, ő azonban elérhetőnek, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.