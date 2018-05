Urbanisztikai egyesület alakul Erdővidéken

Az urbanisztikai egyesületbe való belépésről döntöttek Baróton a májusi soros tanácsülésen, melynek során Lázár-Kiss Barna polgármester arról próbálta meggyőzni a tanácstagokat, hogy ez miért fontos. „Létrejön egy egyesület, ahová alkalmazni fogunk egy urbanisztikai szakembert, aki a térségben elvégzi azokat a feladatokat, amiért most az itt élőknek a megyeszékhelyre kell menniük. Nekünk is jó lesz ez, egy­előre nem szállunk be pénzzel, hiszen van főépítészünk, a 31 500 lejt csak akkor kell fizetnünk, ha ez az állapot megszűnik” – fogalmazott felvezetőjében az elöljáró. Érvei csak az RMDSZ- frakciót győzték meg, az ellenzéket, Nagy István független tanácstagot és az EMNP-frakciót nem sikerült az ügy mögé állítani, akik ellene szavaztak, és meg is indokolták döntésüket. Nagy István nem érti, miért kell Barótnak feltétlenül belépni egy ilyen egyesületbe, amikor van főépítésze. Nem érti, miért kell beszállni egy olyan játékba, ahol nem csak a város érdekeit tartják szem előtt. Tulajdonképpen miért is lépünk mi bele ebbe? – tette fel többször is a kérdést a független tanácsos. Úgy gondolja, akkor is ráérne társulni ehhez a közösségi egyesülethez, amikor majd szükséges lesz. Szerinte megint bele akarják kényszeríteni Barótot és a hozzá tartozó falvakat valamibe, amit mások találtak ki, és mások fognak mozgatni a háttérből, más érdekeket szolgálva.