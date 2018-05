A rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás, a minőségi alvás, a szociális elkötelezettség, a mentális serkentés és a stressz kezelése azoknak a tényezőknek az alapját képezi, amelyek hozzásegítik az egyént egészsége megőrzéséhez – ismertetik a Diakónia munkatársai az említett találkozókon és az alkalomból készített szórólapok által. Vetró-Bodoni Enikő szociális munkás, mentálhigiénés szakember – aki Dénes Kinga pszichológussal együtt tartja a Nyugdíjasok iskolája előadásait – lapunknak elmondta, tapasztalatuk szerint félelem és köd veszi körül az Alzheimer-kórt.

Mint fogalmazott, érthető módon az emberek félnek attól, hogy bármilyen betegség okán kiszolgáltatottá válnak, és amit innen-onnan hallanak erről a kórról, az valósággal elrémiszti őket. Ezért is fontos, hogy amennyiben lehet, tegyenek szellemi frissességükért idős korban is, de azt is vegyék figyelembe, hogy a vérnyomás- és vércukorszint, a testsúly és sok egyéb paraméter is hozzájárul a fizikai egyensúly megtartásához, ez pedig a lelki egyensúlynak is feltétele.

A Diakónia otthoni beteggondozó szolgálata nem első alkalommal indít kampányt az egészséges időskor népszerűsítése érdekében, gyakorlatilag egész évben ezt teszi az alapítvány égisze alatt működő két nyugdíjasklub is – a sepsiszentgyörgyi és a baróti –, hisz tagjaik aktívak, találkozóikon sok érdekes témával foglalkoznak.

Néhány évvel ezelőtt a mellrák megelőzése és szűrése volt a Diakónia egészségnevelő előadás-sorozatának témája, s bár sokan osztják a véleményt, hogy az Alzheimer-kór nem megelőzhető, az alapítvány szakemberei a másik tábor meggyőződésében hisznek, miszerint a testi és lelki egyensúlyban lévő, egészséges életmódot követő ember sok betegséget elkerülhet, illetve említettek lassíthatják adott kór kialakulását.

Az idei tavaszi és őszi tereputakon azokban a közösségekben ismertetik az Alzheimer-kór megelőzésének néhány lehetséges alapelvét, ahol a Diakónia otthoni beteggondozó szolgálata működik. A fogadó településeken bekapcsolódnak az egyházak, a nőszövetségek pedig vendéglátói a rendezvénynek. Az egészségnépszerűsítő sorozatot a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Jövő szerdán Magyarhermányban, azt követően június végéig még Vargyason, Közép­ajtán, Gidófalván, Árkoson, Kőröspatakon, Kálnokon és Bodokon tartanak hasonló találkozókat, a nyári szünet után szeptemberben és októberben Sepsi- és Orbaiszék kilenc településén folytatják a nyugdíjasok iskoláját.