Gazdavédelmi programot akarunk!

A medve- és farkaspopuláció fenntartásának akciótervéről szervezett közmeghallgatást a környezetvédelmi tárca. A szenátus egyik gyűléstermében szerdán zajló megbeszélésre a tervezetet kidolgozó és az azt támogató állat- és környezetvédő civil szervezetek mellett más érintettek is meghívást kaptak: önkormányzatok, vadásztársaságok és a gazdatársadalom képviselői is jelen voltak. Honatyák is részt vettek a megbeszélésen, de Kovászna megyét egy választott politikus sem képviselte.