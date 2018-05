2017 novemberében Sebastian Cucu prefektus, a kormányhivatal vezetője úgy döntött, hogy a sofőrvizsga gyakorlati részét csak és kizárólag Sepsiszentgyörgyön lehet elvégezni. Ennek értelmében Kézdivásárhelyről alkalmanként 30–40 iskolásnak kellett volna a megyeközpontba utaznia azért, hogy megszerezhesse hajtási engedélyét. Akkor Fejér László Ödön szenátornak és a sofőrvizsgáztató hálózatért felelős Florin Cătană főfelügyelőnek sikerült jobb belátásra bírni a prefektust. Most Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere újra arról tájékoztatta a szenátort, hogy Sebastian Cucu kormánymegbízott törvényre hivatkozva május 21-től érvénybe akarja léptetni novemberi döntését. Kedden Fejér László Ödön szenátor ismét találkozott Florin Cătană főfelügyelővel, aki nem igazán értette a prefektus sietségét és elhatározását. A találkozások során a szenátor azt is kérte, hogy mutassanak olyan jogszabályt, amely tiltja Kézdivásárhelyen a sofőrvizsga gyakorlati részének lebonyolítását, de ez eddig elmaradt. Fejér László Ödön szerint a főfelügyelő ismét nagyon segítőkésznek mutatkozott és elmondta, az a célja, hogy a hajtási engedélyért folyamodók legtöbb 30 nap alatt megszerezhessék a jogosítványt. Ezért mindketten ismét kérni fogják a megye prefektusát, halassza el a döntését.

Fejér László Ödön elmondta: „Akárcsak a tavalyi találkozásunkkor, Florin Cătană főfelügyelő ezúttal is fogékonynak és segítőkésznek mutatkozott, célja, hogy minél kevesebb bürokrácia legyen, és a lehető legrövidebb idő alatt megszerezhesse mindenki a hajtási engedélyt. Természetesen minden vizsgázó csak első alkalommal vizsgázhat Kézdivásárhelyen, amennyi­ben az nem sikerül, a megyeszékhelyen kell a következő vizsgára jelentkeznie. Sajnos, nemcsak Kovászna megyében merült fel ez a gond, de nagyon remélem, olyan példát teremthetünk, amellyel az egész országban egységesen meg lehet oldani a problémát. Találkozásunk alkalmával beszéltünk egy másik gondról is, amellyel az autókereskedők kerestek meg az elmúlt időszakban, ugyanis szerintük nagyon nehezen és sok utánajárás során lehet próbarendszámot igényelni az eladásra kínált autókra, ezzel lehetetlenné téve a gépjármű kipróbálását a közutakon. A főfelügyelő biztosított arról, hogy ebben a kérdésben is igyekeznek megoldást találni, hiszen a cégek általi használtautó-forgalmazás nagyon megnőtt, és igény van arra, hogy minőségi szolgáltatást nyújthassanak a kereskedők”.

Fejér László Ödön szenátor meghívására Florin Cătană főfelügyelő a következő időszakban terepszemlét tart Kézdivásárhelyen, hogy személyesen is megbizonyosodjon, minden körülmény adott a céhes városban, hogy a kézdi- és orbaiszéki lakosság ott vizsgázhasson – közölte a szenátor sajtóirodája.