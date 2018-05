A pálya nemcsak európai, hanem világviszonylatban is egyedinek számít, és második alkalommal rendeznek országos fogathajtóversenyt, amelyre ezúttal 16 fogat nevezett be. Tavaly a színvonalra és a hangulatra nem lehetett panasz, hiszen a szervezők és a versenyzők is kitettek magukért, a több száz nézőnek pedig látványos viadalban lehetett része. 2017-ben 17 fogat tette próbára magát, köztük egy négyes fogat Bodó Zoltán fogathajtó irányításával. Összetettben Pál Attila az első helyen zárt, a kökösi Farm utca 500. szám alatt található Bartha-lovastanya fogathajtója, a 26 éves Bar­tha Eduárd két fogattal versenyzett, és mindkettővel dobogóra állt.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a hétvégi sportesemény kapcsán elmondta, Bodok községben előbb az országos bajnokság első fordulóját rendezik májusban, majd júliusban egy nemzetközi két- és háromcsillagos megmérettetésre kerül sor, ezzel pedig Bodok is bekerült egyetlen romániai településként 2018-ban a fogathajtás versenynaptárába Hollandia, Németország, Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok mellé.

„Az oltszemi fogathajtópályán megszervezett rangos lovas parádék messze viszik Háromszék hírnevét nemcsak az országban, hanem a határon túlra is. Megyei önkormányzatként továbbra is teljes vállszélességgel támogatjuk a helyi községvezetés célratörő ötleteit és munkáját, mert ott, ahol van elképzelés és akarat, eredmény is van” – fogalmazott az elnök.

Fodor István, Bodok község polgármestere közölte, már javában zajlanak a versennyel járó előkészületek, a benevezett lovakat ezúttal is a kastély udvarán felállított mobil bokszokban helyezik el, a hajtók és segédek elszállásolását pedig a környező településeken igyekeznek megoldani. A pálya területrendezése is a végéhez közeledik, ez rengeteg időt és energiát emésztett fel, hiszen a márciusi áradás teljesen elöntötte a héthektáros területet, ezért feltöltötték az Olt-hídtól a pályáig vezető utat. „Idén is, csakúgy, mint tavaly, a község lakói sokat segítettek a munkálatokban. Örülünk, hogy évről évre nő lovas rendezvényeink színvonala, idén két megmérettetésnek is otthont adunk” – mondta az elöljáró.

A fogathajtók szerdán érkeznek Oltszemre, csütörtökön a 15 órakor kezdődő technikai ülést követően a lovak kötelező orvosi vizsgán vesznek részt, pénteken 11 órakor a díjhajtásra, szombaton szintén 11 órakor a maratonhajtásra, vasárnap 12 órakor pedig az akadályhajtásra kerül sor. (miska)