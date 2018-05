A Büdös-hegy napja Bálványosfürdőn

A megnyitót a négycsillagos Bálványos Resort Szálloda parkolójában tartották, majd a kisebbik konferenciateremben különböző játékos és szórakoztató vetélkedőket, foglalkozásokat, helytörténeti, valamint biológiai és természetismereti versenyeket szerveztek. A csíkszeredai Zöld Székelyföld Egyesület a Hangyasuli keretében hangyarejtvény-programot bonyolított le, újdonságként pedig Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombászegyesület elnöke gombaismertetőt tartott, amelyet a gyermekek nagyon kedveltek. A Tündérkerti vigadalom programvezetője a zágoni Nagy Réka tanárnő volt, a Büdös-hegyi ki mit tud Majos Andrea biológus vezetésével zajlott.

Az idei rendezvénynek mintegy százötven általános iskolás résztvevője volt. Az ebéd – a Gecse Pékség által készített szendvics – elfogyasztása után kezdődtek el a játékos, szórakoztató programok, szakmai túrák: az erdei gyalogtúra, a növény- és állatismertető, a tájékozódási futás, az elsősegélynyújtás terepen stb. A csapatokat szakemberek vezették, és a programokba a tanulók szülei is bekapcsolódhattak.

Para Zoltán, a Vinca Minor Egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta: fontosnak tartja, hogy legyen egy olyan nap, amikor a Csomád–Bálványos Natura 2000 területre összpontosítanak, és örömmel nyugtázzák, hogy évről évre nő a részt vevő iskolák száma. Most is az egész megye területéről érkeztek résztvevők, és minden esztendőben beneveznek új csapatok is, ezúttal például az uzoni Tatrangi Sándor Általános Iskola hatodik és hetedik D osztályosai, fiúk és lányok voltak jelen Szász Erika és Márkos Zsuzsa tanárnők vezetésével. Para hangsúlyozta: mindez csapatmunka, nagyon sok önkéntes, volt és jelenlegi kolléga önzetlenül, maximális szakmai hozzáállással segíti munkájukat. Az egyesületi elnök külön kiemelte azon pedagógusok segítségét, akik minden évben elkísérik a csapatokat, a szakemberek, biológusok, erdőmérnökök nélkül nem lenne sikeres a rendezvényük, de támogatóikról sem szabad elfeledkezniük. Szmolka Péter erdő- és vadgazdamérnök nevét emelte ki, aki évek óta jelen van a rendezvényen, és idén is izgalmas szakmai túrát tartott, Kövér Sándor testnevelő tanár pedig tájékozodási futást szervezett, míg a Tamás Réka biológus által vezetett csoport a Csomád–Bálványos védett terület növenyeivel ismerkedhetett meg. A részt vevő tanulók a Varázserdő érzéktanösvényt is végigjárták, ahol játékosan nyertek betekintést az ott előforduló élővilágba. A Barti Levente biológus csoportjában részt vevő tanulók a Büdös-hegy hüllő- és kétéltűfajaival – a sárga hasú unkával, a területen élő gőtékkel és a lábatlan gyíkkal – ismerkedhettek az erdei kiránduláson, míg a Tulit Zsombor és az Alpin Sport Egyesület tagjai által vezetett csoport terepen – a Büdös-barlang közelében levő sziklafalon – sajátíthatta el a hegyi túrázás és hegymászás alapjait. A program díjátadó ünnepséggel ért véget.