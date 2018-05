Tiszta forrásból Kovásznán

Szombaton tartották a Kovásznai források országos néptáncvetélkedő XIX. kiadását a városi művelődési ház szabadtéri színpadán. Az ország számos megyéjéből – Kovászna, Prahova, Brăila, Vrancea, Maros, Hargita és Brassó – több mint ötszáz táncos érkezett. A rendezvény idén nemzetközivé nőtte ki magát, a fellépők között ott volt a Moldovai Köztársaság Călăraşi városából – Kovászna legifjabb testvértelepülése – érkezett táncegyüttes is.

A résztvevők a Kovásznai Gyerekek Palotája melletti sportpályán gyülekeztek, majd onnan hosszú sorban vonultak át Kovásznán a művelődési házhoz (fotó). A népi ruhákba öltözött, látványos tömeg a lécfalvi ifjúsági fúvószenekar – karnagy Kertész Barna – ritmusaira masírozott, az utca szélén helybeliek és fürdővendégek üdvözölték őket.

Kovászna önkormányzata nevében Kopacz Levente városatya, az RMDSZ ügyvezető elnöke köszöntötte a táncosokat.

„A végeredménytől függetlenül mindannyian győztesek vagytok, mert olyan dolgot tesztek, ami ma már nem divat. Néptáncokat tanultok, népi hagyományt őriztek, ápoltok, és remélem, majd tovább is adjátok. Ezért jár a köszönet nektek, szüleiteknek és oktatóitoknak egyaránt” – hangoztatta.

Kitartó munkájáért méltatta a verseny ötletgazdáját, Horváth Zitát, akit a szervezésben Darvas Ibolya és Bartha Melinda is segített, szerepet vállalt a városháza és a helyi művelődési ház is. Elmondta, a rendezvény fontos a város számára, így a helyi tanács kiemelt kulturális rendezvényként támogatja. A Kovásznai források néptáncverseny a fürdőváros igazi színfoltjává vált, az előadásokat a helybeliek mellett a kezelésre, üdülni érkezett vendégek is követik.