Bár tartalékosan utaztak a Iaşi megyei városba, elszántan kezdtek a kézdivásárhelyi labdarúgók, a kezdő csapatban Bunduc, Oprea, Păun, Tankó, Gajdó T., Gazda, Albu, Ştefănescu, Rancz, Bagoly, Boricean kapott lehetőséget, majd a második félidőben Farkas és Vlădulescu is pályára lépett. A felső-háromszékiek a 12. percben Rancz Attila góljával előnyhöz jutottak, majd a 20. percben Bagoly Benjamin is bevette a moldvai csapat kapuját. A kétgólos vezetést követően hosszabb rövidzárlat állt be a vendégek játékában, amellyel lehetőséget adtak a házigazdáknak a szépítésre, a 28. percben Irinel Pătraşcu vette be Gabriel Bunduc kapuját. (1–2).

A második játékrészben már nyoma sem volt az ötlettelen támadójátéknak és a bizonytalan védelemnek, a kék-fehér mezesek zsinórban dolgozták ki a gólhelyzeteket, így a 69. percben a harmadik találatukat is megszerezték, Bagoly ismét eredményes volt (1–3). A folytatásban is a Kézdivásárhelyi SE akarata érvényesült, a jobbszélsőként játszó Marius Ştefănescu a 70. percben iratkozott fel a gólszerzők listájára, majd a 75. és a 78. percben is szépségdíjas találatot jegyzett, félpályáról is sikerült gólt szereznie (1–6). A KSE megérdemelten győzött utolsó mérkőzésén, így a hátralévő két fordulóban a játék nélkül kapott pontokkal már csak előbbre léphet a rangsorban.

„Az utolsó fél órában rengeteg lehetőségünk volt, ha tíz góllal nyertünk volna, sem lepődött volna meg senki. De így is szép eredmény, örülök, hogy támadásban csak az Aerostar hatékonyabb nálunk, kár, hogy a védelmünk nem nőtt fel ugyanerre a szintre, mert akkor jóval előbb végzünk. Jövőre jobb szezonban reménykedünk, és abban, hogy sikerül megtartanunk játékosaink java részét” – nyilatkozta Gazda József edző-játékos.

További eredmények: Székelyudvarhelyi FC–Sporting Lieşti 2–1, Darabani–Roman 3–5, Bucovina Rădăuţi–FK Csíkszereda 0–1, Focşani–Barcarozsnyó 1–0, Szászhermányi FC–Bákói Aerostar 3–4, a Galaci Oţelul állt.

A rangsor:

1. Aerostar 20 4 2 78–19 64

2. Csíkszereda 18 6 2 63–24 60

3. Oţelul 17 8 1 54–13 59

4. Rădăuţi 13 4 9 39–22 43

5. Barcarozsnyó 12 6 8 39–26 42

6. Focşani 11 8 8 46–34 41

7. Szászhermány 12 4 10 51–30 40

8. Roman 12 4 10 53–41 40

9. Lieşti 12 4 10 45–33 40

10. KSE 10 6 10 63–45 36

11. SZFC 10 2 15 38–47 32

12. Darabani 8 5 13 40–48 29

13. Paşcani 6 2 18 29–63 20

14. Valea Mărului 2 1 22 26–73 7