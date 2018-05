TÚLBURJÁNZOTT A KORRUPCIÓELLENESSÉG. Túlságosan messzire ment a korrupció elleni harc Romániában – nyilatkozta Liviu Dragnea SZDP-elnök a The Associated Press hírügynökségnek.

„Volt egy többéves időszak, amikor igazából nem nyomoztak a hatalmon levők ellen. Átestünk a ló túloldalára, ahol aki a politikumhoz tartozik, azt meggyanúsítják, eljárás zajlik ellene, és vádat emelnek” – jelentette ki. Véleménye szerint azonban „lassan-lassan” Románia megtalálja a helyes, törvényes és alkotmányos utat a korrupció elleni küzdelemben. A hírügynökség kitért a politikus előéletére is, ami miatt nem töltheti be a miniszterelnöki tisztséget. Az államfői székért folyó küzdelemben azonban indulhat, ám Dragnea nem kívánt nyilatkozni arról, hogy versenybe száll-e a 2019-es államelnök-választáson. (Agerpres)

FELÜLETES A HITÜK. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a román állampolgárok 95 százaléka hisz Istenben, de a többség nem gyakorolja vallását: alig 21 százalékuk állítja, hogy rendszeresen jár templomba, a valós arány azonban valahol 10 százalék körül lehet, a legtöbben még a tízparancsolatot sem tudják elmondani. A legkomolyabban a katolikus vallásúak gyakorolják hitüket, számuk azonban csökkenőben van. Nagy ellentmondás van a homoszexualitás megítélésében is: noha a válaszolók 67 százaléka véli úgy (nagyrészt az ortodox egyház befolyására), hogy társadalmi szinten küzdeni kell ellene, mindössze 27 százalék azok aránya, akik szerint népszavazást kell szervezni a hagyományos – férfiból és nőből álló – család védelmében. Európai szinten Románia a hatodik legvallásosabb lakosságú állam, a legkevésbé vallásos pedig Csehország, ahol a lakók kereken fele ateista. (Revista 22)

PRÓBÁLKOZNAK RENDÜLETLENÜL. Hat szíriai migránst fogtak el a határrendészek Giurgiunál egy hűtőszekrényekkel megrakott haszongépjárműben. A kamiont egy török állampolgárságú sofőr vezette, akinek a szíriaiak – négy felnőtt és két kamasz – összesen 9000 dollárt fizettek azért, hogy Németországba szállítsa őket. Az iratok nélkül utazó migránsok egy isztambuli parkolóban szálltak be a teherautóba. Miután lefülelték őket, a román határrendészek a román–bolgár megállapodás értelmében valamennyiüket átadták bolgár kollégáiknak. (Mediafax)