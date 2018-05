Szerdán: 18 órától a Háromszék Táncstúdióban LIFT – boys will be boys – M Stúdió, Sepsiszentgyörgy, Románia. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják. u 20 órától zárókoncert. Részletek a reflexfest.ro honlapon.

Könyvbemutató

André Ferenc Szótagadó (Jelenkor, Budapest, 2018) című kötetének bemutatóján ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Szimplában (1918. december 1. út 37. szám) a szerzővel Kali Ágnes beszélget. A könyvbemutató után a Beatwándor nevű, zenés spoken word produkción fellép André Ferenc, Horváth Benji és Vj Lamaskier.

Kiss István Kudarc nélkül nincs siker című könyvét ma 19 órától mutatják be Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében.

Az Erdélyi Magyar Írók Li­gájának (E-MIL) rendezvénye május 16-án, szerdán 18 órától Könyvek, utazások címmel a kézdivásárhelyi Vigadóban.

G. Szabó Ferenc szépirodalmi köteteit órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében szerdán 18 órától Czegő Zoltán költő, író méltatja. Csellón játszik Ferencz Tihamér, a Plugor Sándor Mű­vészeti Líceum diákja.

Zene

Zalai Antal és Jenni Lappalainen rendkívüli zenei estje ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Árkosi Kulturális Központban. A belépő 10 lej.

A végzősök hangversenyére kerül sor ugyanott szerdán 19 órától. Fellépnek dr. Filip Ignác egyetemi professzor kamarazene és fuvolaosztályának diákjai, Péter Ervin (fuvola), Ambrus Sándor (zongora).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16 órától magyar és 16.45-től román szinkronnal: Jönnek a kacsák; 17.45-től Bosszúállók: Végtelen háború román felirattal; 18.30-tól Loving Vincent román felirattal; 20.15-től Valami Amerika 3. román felirattal; 20.30-tól Felelsz vagy mersz román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102.

Tánc

Sepsiszentgyörgyön a Zalai Táncegyüttes. A Zalai Táncegyüttes május 17–20. között Erdélyben turnézik Táncmozaik című autentikus folklórelőadásával. Sepsiszentgyörgyön május 19-én, szombaton 19 órától lehet megtekinteni a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro honlapon kaphatók.

Vetélkedőfelhívás háromszéki 5–8. osztályosoknak

A csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár, mint az utóbbi öt évben hagyományosan, idén is kreativitási és műveltségi vetélkedőt szervez, ezúttal Szárnyas bocs és lázadó szalmabábuk címmel, háromszéki 5–8. osztályos diákoknak. A rendezvény több, idén kerek évfordulós magyar író, költő munkássága előtt tiszteleg, akik ifjúsági vagy ma akként is olvasható irodalmat is írtak, közöltek (Janikovszky Éva, Karinthy Frigyes, Lengyel Balázs, Páskándi Géza, Rejtő Jenő, Szilágyi Domokos és mások). A vetélkedő feladatanyaga meghatározó mértékben az ő műveikre alapoz. A június 9-én, szombaton a társszervező múzeumban lezajló vetélkedőre háromfős csapatok jelentkezését várják május 20-ig, a következő elérhetőségeken: haszmannorsi@yahoo.com, biblio@kmkt.ro, 0746 103 796 (Dimény-Haszmann Orsolya), 0733 009 222 (Szonda Szabolcs).

A felsőrákosi masztodon – kiállításmegnyitó

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától A felsőrákosi masztodon 2008–2018 címmel vetített képes előadást tart Katona Lajos Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum – Bakonyi Természettudományi Múzeum geológusa, főmuzeológusa (Veszprém). Az előadás részeként megnyitják a masztodoncsontvázat bemutató új kiállítást. Házigazda: Demeter László muzeológus.

Hitvilág

Bérmálás. Ma Futásfalván 10 órakor és Zágonban 17 órakor; szerdán Gelencén 10 órakor és Haralyban (templombúcsú) 17 órakor kezdődik a bérmálási szentmise, amelyet Tamás József püspök mutat be.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai május 16-án, szerdán 16–17.30-ig Oltszemen a református imaházban, 18–19.30-ig Bodokon a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 10-es országúton Bodzaforduló, Fenyős, Kraszna; a 11-es országúton Kökös, Uzon, Maksa, Kézdivásárhely, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.

RÖVIDEN

Áramszünet. Május 21-ig naponta 8–16 óráig Bitán szünetel az áramszolgáltatás.

Pszichoklub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában a Selye János Pszichoklubban ma 18 órától beszélgetés Beillek? Alkalmazkodás a modern kultúránkhoz, a másság elfogadása címmel. Meghívott Olcsvári Tünde pszichológus (Írisz Ház), beszélge­tésvezető Dulányi-Balogh Szidónia pszichológus, tréner.

Guzsalyas. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 16.30-tól gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak; 17.30-tól kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (agyagozás).

Díszítőművészet. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdancestudio.

Torna. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

Támogatócsoport. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőség) és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

Vöröskereszt. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 7. szám).

Asztaliteniszklub. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

Humorpince. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

Hulladékelszállítás. A Tega Rt. ezen a héten Sepsiszentgyörgyön és vidéken a családi házak lakóövezetéből a szelektív hulladékot szállítja el (telefon: 0267 310 123). A háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat és egyéb tárgyakat, valamint a szelektív hulladékot ma és szerdán 12–20 óráig Bölönben gyűjti be.