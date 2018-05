Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon, a sepsiszentgyörgyi

VARGYASI PÁL

75 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. május

17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a szemerjai új református ravatalozóból.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4305660

Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon szeretnek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az aldobolyi születésű illyefalvi

KOVÁCS JÓZSEF

életének 68. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2018. május 16-án, szerdán 14 órakor lesz az illyefalvi családi háztól a református temetőben.

Emléke legyen áldott.

A gyászoló család

4305636

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagyanya, dédnagyanya, nagynéni, anyós, keresztanya, rokon,

özv. GOCSMÁN

SÁNDORNÉ

SZABÓ IRMA

életének 92., özvegységének 19. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2018. május

16-án, szerdán 14 órakor lesz a sepsiszentkirályi családi háztól a református egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4305661

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, rokon, a kisgörgényi születésű sepsiszentgyörgyi

id. BÁRDOSI KÁROLY

türelemmel viselt, hosszas betegség után életének 68. évében elhunyt.

Temetése 2018. május 15-én, kedden 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

4305630



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, özv. BEDER JENŐNÉ BODOR ILONA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

258

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. KURTA LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osz­toztak.

A gyászoló család

4305622



Megemlékezés

Elmentél tőlünk egy májusi napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi ifj. CSOMA JÓZSEFRE halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4305663

Megcsillan egy könnycsepp fájdalomtól égő szemünkben. Nincs és nem is lesz olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled. Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, a sepsiszentgyörgyi ifj. MÁTHÉ DÉNESRE (Dencsikére) halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos szülei, testvére családjával és szerettei

4305589

Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó gyermekre, DARAGICS

ISTVÁNKÁRA halálának 8. évfordulóján.

Szerettei

4305624

Áldott emlékét megőrizve, kegyelettel gondolunk a szotyori id. KORODI MIHÁLYRA halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4305626

Szomorúan emlékezünk 2017. május 13-ára, amikor a drága jó nagytata és élettárs, SPANYOL LÁSZLÓ befejezte földi életét. Hisszük és reméljük, hogy az égi hazából is vigyáz ránk. Drága emléke továbbra is szívünkben él. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot.

Szerettei

4305627

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KÁDÁR LÁSZLÓRA halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma békés.

Özvegye és szerettei

4305634

Fájó szívvel emlékezünk a felsőlemhényi

ZSIGMOND MIHÁLYRA halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4305639

Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz, van élet a lélekben odaát, van, hová küldeni érted egy imát. Fájó szívvel emlékezünk a kőröspataki id.

MENYHÁRT BÉLÁRA halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4305640