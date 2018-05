A Sepsi OSK és a Temesvári Poli ebben az idényben háromszor találkozott egymással, és a Béga-partiaknak még nem sikerült legyőzniük a szentgyörgyieket. Az alapszakaszban először gól nélküli döntetlent játszottak, másodszor a piros-fehérek Hadnagy Attila találatával győztek, illetve az alsóházi rájátszásban szintén döntetlent játszottak (2–2) a Dan Păltinișanu Stadionban, a házigazdák a találkozó hajrájában egyenlítettek.

Az előző fordulóban az Eugen Neagoe irányította csapat 2–1-re győzött az FC Voluntari vendégeként, a lila-fehér mezesek szintén győzelemmel hangoltak a mai mérkőzésre, hiszen hazai környezetben 2–0-ra nyertek a sereghajtó Bukaresti Juventus ellen.

A playoutban a Sepsi OSK mérlege négy győzelem, négy döntetlen és egy vereség, az Aurel Șunda edzette csapat mindössze két meccset nyert meg, kétszer döntetlent játszott és ötször vereséget szenvedett.

„Három nagyon fontos ponttal tértünk haza, de újabb meghatározó mérkőzés előtt állunk, azt hiszem, hogy minden játékos tisztában van azzal, hogy a Temesvári Poli és a pénteki, Bukaresti Juventus elleni meccsünk létfontosságú az élvonalban maradás tekintetében. Két újabb győzelemmel közel kerülhetünk a célunk megvalósításához, akár a playout második helyén is zárhatunk. Az alsóházi rájátszásban jól teljesítünk, egyszer botlottunk a Concordia Chiajna ellen, viszont a folytatásban is koncentráltaknak és határozottaknak kell lennünk. Nincs időnk és okunk panaszkodni amiatt, hogy rövid időn belül három mérkőzésünk lesz, taktikailag és fizikailag is készen állunk, nem akarunk kifogásokat keresni, minden tőlünk telhetőt megteszünk” – nyilatkozta a hétfői sajtótájékoztatón Eugen Neagoe vezetőedző, aki azt is elmondta, hogy Marko Simonovski és Jure Obšivač egészségügyi gondokkal küszködik.

Playout, 10. forduló, további mérkőzések: Bukaresti Juventus–Dinamo (ma, 21 óra), FC Botoșani–Concordia Chiajna (szerda, 18.30 óra), Medgyesi Gázmetán–FC Voluntari (csütörtök, 20.45 óra). (miska)