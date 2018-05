Dominic Thiem tavaly is döntőt játszhatott Madridban, ám akkor 7:6, 6:4-re kikapott Rafael Nadaltól. A 24 éves osztrák idén a negyeddöntőben legyőzte a spanyol klasszist – majd Kevin Andersont is kiejtette –, de a fináléban egy újabb kiváló salakpályás játékos, Alexander Zverev várt rá. A német mindkét szett első játékában elvette Thiem szerváját, aki bréklabdáig sem jutott a mérkőzésen, amely 80 percig tartott. A találkozót többek között az Atlético Madrid labdarúgócsapatának két játékosa, Filipe Luís és Jan Oblak, valamint a Real Madrid korábbi kiválósága, Luís Figo is a helyszínen tekintette meg. Zverev 2017-ben a római és montreali verseny megnyerése után begyűjtötte pályafutása harmadik Masters-trófeáját, míg összességében a nyolcadik tornagyőzelmét aratta.