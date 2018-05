Cannes-ban az orosz és a lengyel versenyfilmnek tapsoltak

Az Ida című filmjéért 2015-ben a legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában Oscar-díjat nyert lengyel rendező ötödik filmjével először kapott meghívást a cannes-i fesztiválra, ahol hosszú idő után versenyezhet ismét lengyel alkotás a fődíjért.

A Hidegháború című film egy, az 1950-es években a vasfüggöny két oldalán játszódó szenvedélyes, de pusztító szerelmi történet, amelyet a politikai helyzet, valamint a szereplők közötti származási és jellembeli különbségek egyszerre tesznek lehetetlenné.

Pawel Pawlikowski cannes-i sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Hidegháborút saját szülei története ihlette: „két nagyon erős ember, akik szerették, utálták, elárulták egymást, elváltak, elhagyták a hazájukat, újra összejöttek, és végül külföldön éltek újra együtt”. A 85 perces film vezérfonalát a zene és a tánc adja a szerelmi történet fordulópontjainak megfelelően, a kelet-európai jelenetek alatt lengyel és orosz népzene, valamint a sztálini idők kommunista dalai, míg Párizsban a korabeli dzsessz-számok és sanzonok fejezik ki a pár egymásra találását vagy elszakadását. „A film azt is be akarja mutatni a két szereplő életén keresztül, hogyan változott az élet körülöttük a sztálinizmus alatt, amely sok szempontból szörnyű volt, de az emberi viszonyokban volt valami egyértelműség (a nyugati világhoz képest)” – hangsúlyozta a rendező Cannes-ban. „A politika mindenhol jelen van. De nem szeretek olyan politikai filmeket készíteni vagy nézni, amelyek leegyszerűsítik a valóságot. A politika folyamatosan itt van, az emberek viselkedésében” – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy az Ida című Oscar-díjas filmjéhez hasonlóan azért fekete-fehérben forgatta a Hidegháborút, mert így akart a történetnek talányosabb, misztikusabb, dramatikusabb jelleget adni.





Házi őrizetben egy orosz rendező

Kirill Szerebrennyikov orosz sztárrendező is fekete-fehér kópiára forgatott, zenei betétekkel illusztrált szerelmi történeten keresztül beszél a rendszerváltozás előtti Szovjetunióról. A társadalomkritikus, politikai és vallási témájú, avantgárd rendezéseivel a moszkvai színházi életet forradalmasító Szerebrennyikov nem először kapott meghívást a cannes-i fesztiválra, de először indulhat filmje az Aranypálmáért. Nyár című legújabb fekete-fehér mozifilmje az alig 28 évesen autóbalesetben 1990-ben elhunyt Viktor Robertovics Coj rocksztárnak, a legendás Kino zenekar frontemberének történetén keresztül a brezs­nyevi időszak Szovjetuniójának underground zenei világát mutatja be, a történet az 1980-as évek Leningrádjában a peresztrojka, a szovjet változások hangulatát idézi meg. A rendező egyébként a film utómunkálatait otthonában, a házi őrizet idején fejezte be. Szerebrennyikov már december elején sem jelenhetett meg a Bolsoj Színházban az általa rendezett Nurejev című balett premierjén. Filmjének vetítése előtt egyébként hosszú tapssal ünnepelték az orosz állami támogatások elsikkasztásának gyanúja miatt moszkvai házi őrizetben lévő Szerebrennyikovot.



Nők a filmfesztiválon

A világ filmgyártásának 82 női alkotója a nőknek a férfiakéval egyenlő fizetést követelve vonult fel szombat este a vörös szőnyegen a 71. cannes-i filmfesztiválon, a hivatalos versenyprogramban bemutatott első női rendező, a francia Eva Husson Les filles du soleil (A nap lányai) című alkotásának világpremierje előtt. „Azt kérjük a kormányoktól, hogy alkalmazzák a nők és férfiak közti fizetésekre vonatkozó egyenlőségről szóló törvényeket. Eljött az idő, hogy a filmipar minden lépcsőfoka elérhetővé váljon számunkra. Gyerünk!” – mondta Agnes Varda francia filmrendezőnő, aki a zsűri elnökével, a nők elleni szexuális zaklatások élharcosának számító Cate Blanchett Oscar-díjas ausztrál filmszínésznővel érkezett a bemutatóra.

A világ egyik legrangosabb filmes rendezvénye így kívánta jelezni, hogy a nők szexuális zaklatása elleni küzdelem mellett – amely hét hónappal ezelőtt a Cannes-ban is rendszeresen megforduló Harvey Weinstein filmproducer elleni vádak nyomán indult – a nők szakmai és társadalmi integrációja iránt is elkötelezett.

Az amerikai filmmogult több mint száz nő vádolja nemi erőszakkal és szexuális zaklatással, az esetek jelentős része állítólag Cannes-ban történt.

A szombat este bemutatott Les Filles du soleil (A nap lányai) című francia film az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen harcoló kurd női osztagról szól. A főszerepet az iráni Golshifteh Farahani alakítja. A terroristák ellen harcoló kurd nőkről egyébként az utóbbi időben több francia dokumentumfilm is készült. Az alkotás rendezője, a magát feministának tartó Eva Husson főszereplőnőinek gyűrűjében, karjában Gaspard nevű kisfiával és oldalán az édesanyjával vonult fel a vörös szőnyegen.