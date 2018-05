A találkozóra eljött a gyulafehérvári régiós központ néhány vezetője is, itt volt az utólagos ellenőrző osztály, az ún. „ex-post” irodavezetője is. A tájékoztató célja az volt, hogy a pályázók elkerüljenek néhány kellemetlen helyzetet, amelyek bizonyos esetekben a szerződések felbontásához és a kapott pályázati pénz részbeni vagy teljes visszafizetéséhez vezethetnek. A pályázó ugyanis az ügynökség rendelkezései értelmében a beruházás megvalósítása (pl. gépvásárlás) és a teljes pályázati összeg kifizetése után még öt évig megfigyelés, monitoring alatt áll, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármikor ellenőrizhetik, hogy az üzleti tervben szereplő vállalásokat betartja-e. Alapkövetelmény, hogy a sikeres pályázó ez idő alatt ne hagyjon fel a mezőgazdasági tevékenységgel, és a támogatás segítségével megvalósított beruházást (építkezést), illetve gépvásárlás esetén a megvásárolt gépeket nem adhatja el más személynek, cégnek. Másik feltétel, hogy a vásárolt gépek csak a pályázó gazdasága keretén belül használhatók az üzleti tervben leírt munkálatokra.

A vidékfejlesztési szakemberek példaként említették, hogy olyan esettel is találkoztak, amikor a gabona szállítására vásárolt utánfutót egyéb anyagok szállítására használták, és a más vállalatnak nyújtott szolgáltatásért pénzt is kértek. A gazdát feljelentették, megállapították a tényt, és a pályázóval szerződést bontottak, kötelezve a teljes támogatás visszafizetésére.

Felhívták a figyelmet, hogy legyen mindig a pályázó keze ügyében a pályázat és az ügynökséggel kötött szerződés, ismerje annak tartalmát, hiszen az üzleti tervet hét évre készítették (két év megvalósítás és öt év ellenőrzés), és aláírással vállalták betartását. A másik fontos követelmény, hogy az ellenőrzési idő alatt a gazdaság mérete – legyen magántulajdonú vagy bérelt – ne csökkenjen. A gazdaság területének növekedése megengedett, de a földvásárlásról, illetve földbérlésről az ügynökséget tájékoztatni kell a módosulás megvalósulását követő három napban. Az ügynökség engedi, hogy a gazdaság SO-értéke 15 százalékkal pluszban vagy mínuszban változzon a pályázat leadásakor megállapított SO-értékéhez viszonyítva. Ezt annak idején a háromszéki szakemberek javaslatára vezették be, hiszen 2015-ben még semmiféle ilyen természetű engedmény nem volt, az 5 évre előrelátott SO-értéket kötelezően be kellett tartani.

A háromszékiek javaslata alapjául az szolgált, hogy szakmailag ajánlott a vetésforgó betartása, és mivel a különböző kultúrák hektáronkénti SO-értéke változik, mellette még a piaci igény is igen változó, vezessenek be egy 15 százalékos engedményt, természetesen nem csökkentve a gazdaság összterületét.

Ha a pályázó fizetésképtelenné válik, csődeljárás indul ellene vagy felszámolás alá esik, az ügynökség a kapott támogatás visszafizetésére kötelezi. Ilyen esetben a kapott összegre büntetőkamatot is számolnak.

Cătălina Savin felhívja a fiatal pályázók (6.1-es intézkedés) figyelmét, akiket most helyszűke miatt nem hívtak meg a találkozóra, hogy nekik is be kell tartaniuk az üzleti tervükben leírtakat.

A fiatal gazdáknál a követési idő rövidebb, de a második részlet kifizetése utáni három évben bármikor ellenőrizhetik.

Itt is érvényes, hogy nem szabad ez idő alatt felhagyni a mezőgazdasággal, a támogatás segítségével vásárolt gépeket pedig nem szabad eladni. A sikeresen pályázó fiatalnak a három ellenőrzési év alatt be kell tartania a növénykultúrák szerkezetét az üzleti tervben leírtak szerint, főleg abban az esetben, ha az elbírálásnál többletpontot kapott zöldségtermesztésre (a zöldség SO értéke volt túlsúly­ban a pályázat leadásakor, ami sok felső-háromszéki fiatal esetében érvényes). Viszont itt is megengedett az SO-érték 15 százalékos változása.

A hét végétől az ügynökség honlapján (www.afir.info) elérhetőek az ideiglenes pályázati eligazítófüzetek a gazdaságok korszerűsítése (4.1), a fiatal gazdák támogatása (6.1) és a kisgazdaságok támogatása (6.3) intézkedésnél. Ezek tanulmányozhatók a közszemle (Dezbatere publică, documente în dezbatere publică) tár- és altárhelyen. Az ügynökség vezetősége tíz napig várja az érdekeltek hozzászólásait és ajánlásait.

Ugyanakkor egy pályázatikiírás-tervezetet is feltöltöttek az ügynökség honlapjára, eszerint a gazdaságok korszerűsítésénél júliusban lesz a kiírás, a fiatal gazdák és a kisgazdaságok támogatásánál csak szeptemberben, a feldolgozás támogatásánál (4.2-es) pedig júniusban kezdődik a pályáztatás.

Hibaigazítás. Múlt heti lapszámunkban az öntözési rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló anyagban nem került említésre a Sepsiszentgyörgyi vízhasználók nevű egyesület által 2015-ben letett sikeres pályázat. A pályázat értéke 998 ezer euró, és a támogatás segítségével 2019 végéig a szépmezői és a szentiváni rész öntözőberendezésének korszerűsítése valósul meg.