Már-már legendák keringtek a városban akörül, hogy milyen rendeltetése lesz a két éve a kórház udvarát rondító, időnként sártengerhez hasonlító óriásgödörnek, egyesek felelőtlenséggel vádolják az intézmény vezetőségét, mert szerintük balesetveszélyes, és száraz időben rengeteg por okozója, ami nem jó, ha egy kórházudvar része, mások tudnak arról, hogy oda víztartályt helyeznek majd el, de nem értik, miért késik a munkálat befejezése.

Érthető módon a mendemondáknak akkor lesz vége, amikor zöld fű növi be a gödör födémét, legfennebb a víztartály tisztításához, karbantartásához szükséges felület marad könnyen hozzáférhető. Az úszómedence méretű óriáslyuk helyzetéről a kórház menedzserét kérdeztük.

András-Nagy Róbert lapunknak elmondta, nagyon összetett munkálatról van szó, mert a létesítménynek egyszerre kell megfelelnie a közegészségügyi, környezet- és tűzvédelmi előírásoknak, ami azt jelenti, hogy vízhiány esetén is folyamatosan biztosítani kell a kórház legkevesebb háromnapi vízellátását, de a közel 150 köbméternyi tűzvédelmi víztartaléknak is meg kell lennie, és ehhez a szükséges nyomást is biztosítani kell.

Ugyanakkor a betontartályban tárolt víznek nem szabad pangnia, meg kell oldani a víz folyamatos cserélődését anélkül, hogy csökkenne a mennyisége. Emellett adott időközönként a tartályt teljesen ki kell üríteni, tisztítani és fertőtleníteni, ez idő alatt átmenetileg a jelenleg is meglévő hálózati rendszerből kell biztosítani az említett paramétereket.

A felsorolt előírások betartásának határideje ez év októbere, s bár jó két éve nekifogtak a munkálatoknak, rengeteg akadály gördült a kivitelezés elé – ecseteli a menedzser. A versenytárgyalást egy bukaresti konzorcium nyerte, ők a tervezők és a kivitelezők, de időközben többször kellett tervet módosítani, vagy éppen akkor, amikor dolgozni lehetett volna, a cég leállt, amikor dolgoztak volna, nem volt pénz, vagy esett az eső – részletezte.

Ugyanennek a beruházásnak része a Kórház utca felőli udvarrészen a szennyvíztisztító kialakítása, amelynek szintén készen kell lennie őszig, de itt sem buktatómentes a folyamat. Ráadásul András-Nagy Róbert szerint nem észszerű, hogy a kórházat kötelezik saját szennyv­íztisztító építésére, és arra, hogy csak a házon belül már tisztított szennyvizet engedje be a városi hálózatba, de a magánrendelők, laboratóriumok, fogászatok számára nincs ilyen előírás, tőlük a fertőző hulladék ezután is éppúgy, tisztítás nélkül folyhat tovább a csatornákba. Nem tiszte felülbírálni a rendelkezéseket, de egy közel 4 millió lejes összberuházásról – víztartály, víztisztító és a járulékos rendszerek – van szó, amelyet költséghatékonyan, ugyanakkor úgy kell kivitelezni, hogy hosszú távon is jól működjék.

A megyei önkormányzat és az egészségügyi minisztérium közös finanszírozásával épülő létesítmények hasznát ugyan nem érzékeli közvetlenül a lakosság, sem a kórház személyzete, de szükségessége kétségtelen, az általuk nyújtott biztonság megnyugtató. Már csak az a kérdés: ez és a többi hátralévő munkálat mikor ér véget, mikor szűnik meg az építőtelep-hangulat a kórház udvarán és épületeiben, ami bennfekvőknek és bejáróknak egyaránt kellemetlen.