A városháza közleményben számolt be a több mint három és fél ezer aláírást összegyűjtő Civil Hang nevű Facebook-csoport tiltakozása nyomán még tavaly megrendelt forgalmi tanulmány elkészítésének az állásáról. Eszerint a szakcég márciusban látott neki a forgalomszámlálásnak a civilek által kifogásolt útkereszteződésekben.

A forgalomszámlálás némileg késett, mert a havazás miatt egy időre fel kellett függeszteniük a méréseket, de április elején végeztek, az adatokat mostanra összesítették.

Az önkormányzat kérésére május 15. és 20. között valamelyik napon bemutatják az adatok alapján készített számítógépes forgalmi modellezést.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester érdeklődésünkre kifejtette: nem lakossági fórumként kell elképzelni ezt a bemutatót, az önkormányzat és a civilek részéről pár ember láthatja a szakvállalat által összeállított forgalommodellezést. Az elöljáró reményei szerint egyebek mellett arra is választ kapnak majd, hogy amennyiben a lakosok által igényelt megoldásokkal élnek, akkor ez valóban a torlódások felszámolásához vezet-e, illetve hogy keletkezhetnek-e újabbak más szakaszokon. Amennyiben a szimuláció bebizonyítja, hogy a javasolt kétirányúsítások gördülékenyebbé teszik a forgalmat és környezetkímélési szempontból sem hoznak negatív változást, a városháza megteszi a szükséges lépéseket a kért forgalomátszervezésre.

Tóth-Birtan Csaba arra is magyarázattal szolgált, hogy miért nem lehet tudni pontosan a bemutató időpontját. A szakvállalat több forgalmi tanulmányt is készít önkormányzatoknak, amelyeket szintén a Regionális Operatív Program részeként benyújtandó pályázatokhoz kell csatolni. A határidők módosultak, így a cégnek meggyűlt a baja, sürgőssé vált azon tanulmányok elkészítése. Emiatt nem tudtak egyelőre pontos dátumot jelezni az önkormányzati felkérésre, illetve ez a helyzet okozta a csúszást a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által kért tanulmány elkészítésében is. Ráadásul a költségvetést is késéssel sikerült elfogadni, így a közbeszerzési eljárást sem lehetett elindítani korábban.

Amint arról beszámoltunk, a megyeszékhely önkormányzata pályázatot készül benyújtani a Regionális Operatív Program részeként, amely révén – amennyiben sikerül elnyerni a támogatást – csökkenteni szándékoznak a gépjárművek okozta szén-dioxid-kibocsátás mértékét a tömegközlekedés, a közszállítási vállalat megújításával és az alternatív közlekedési módozatok arányának növelésével.

A pályázat benyújtási határideje ez év decembere. Az előfeltételek között szerepel, hogy a város fenntartható mobilitási tervvel rendelkezzék. Ez tavaly elkészült, közvitára is bocsátották. A mobilitási tervhez kapcsolódnak azok a forgalmi tanulmányok, amelyeket az önkormányzat már elkészíttetett, és amelyek alapján átszervezéseket is végeztek – elsősorban több utcát is egyirányúsítottak. Ezen intézkedéseket kifogásolta a lakosok egy része.

A civil javaslatok szerint újból kétirányúvá kellene tenni a Gábor Áron utcát, a Váradi József utca alsó és a Kossuth Lajos utca központ felőli szakaszát, valamint visszaállítani az elsőbbségadási kötelezettséget a Csíki utcának a Templom utcával való útkereszteződésében.