A kormány szabotálásával vádolja Dragnea Iohannist

Dragnea pártja tegnapi vezetőségi ülése után nyilatkozva elmondta, Iohannis immár 18 fontos kormányzati törvénytervezet kihirdetését tagadta meg, visszaküldve azokat a parlamentnek vagy alkotmányossági kifogást emelve ellenük. Dragnea azt sugallta: az elnök a szociálliberális koalíció kudarcában érdekelt.

Az SZDP elnöke szerint Iohannis az elmúlt hétvégén bejelentett legutóbbi ilyen döntésével, amikor a népszavazási törvény módosítása ellen emelt újabb alkotmányossági óvást, hárommillió román állampolgár kezdeményezését akasztotta el.

A pártelnök a történelmi egyházak által támogatott mozgalomra utalt, amely a férfi és nő házasságaként értelmezett család fogalmának alkotmányba iktatásával akadályozná meg a melegházasság későbbi esetleges legalizálását.

Dragnea úgy értékelte: az államfő alvilági stílusban fenyegette meg Viorica Dăncilă kormányfőt, amikor egy múlt hét végi nyilatkozatában azt mondta róla: „jobb lenne, ha azt tenné, amit mondanak neki”. Dragnea felidézte: Iohannis az SZDP egy korábbi kormányfőjét, Victor Pontát is lemondásra szólította fel. „A napokban (a bíróság felmentő ítélete nyomán) bebizonyosodott, hogy Pontának egy politikai dosszié és hamis vádak miatt kellett lemondania. Felmerül a jogos kérdés: vajon mit terveznek most Iohannis emberei, hogy kikényszerítsék Dăncilă lemondását?” – tette fel a szónoki kérdést Dragnea.

A szociálliberális kormánykoalíció és a jobboldali államfő az ország külpolitikai irányvonala meghatározásának jogát is elvitatja egymástól. Iohannis a hétvégén jelezte: nem ért egyet azzal, hogy Románia is csatlakozott azon országokhoz, amelyek vétójukkal megakadályozták, hogy az Európai Unió egységes nyilatkozatban ítélje el az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetését.

Az államfő azt mondta: magyarázatot vár erre Teodor Meleşcanu külügyminisztertől, akit mára berendeltek az elnöki hivatalba. A kormánykoalíció vezetői szerint azonban az elnök nem kéretheti magához a kormány valamely tagját anélkül, hogy előzőleg egyeztessen erről a miniszterelnökkel, márpedig ez nem történt meg.

Az államfő tegnap délután módosította meghívását, immár Viorica Dăncilă miniszterelnököt várja a Cotroceni-palotába, akivel a Románia külpolitikájával kapcsolatos sürgős és kiemelten fontos problémákról kíván tárgyalni, többek között Románia izraeli nagykövetségének áthelyezéséről is. A meghívásban az államfő megjegyzi, hogy a kormányfőt az illetékes szakminiszterek is elkísérhetik a találkozóra.