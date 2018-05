Közvetíthető az idénymunka

Bővült azok köre, akik napszámosregisztert igényelhetnek, és a jövőben lehetőség lesz arra is, hogy az időszakos munka területén is működjenek közvetítők – ismertette a vonatkozó jogszabály új rendelkezéseit Ördög Lajos, a megyei munkafelügyelőség vezetője.

A már rögzített tevékenységi körök mellett ezentúl vendéglőkben, bárokban is foglalkoztathatók napszámosok. Újdonság a törvényben, hogy létrehozhatók olyan cégek, vállalkozások is, amelyek jegyzékbe veszik az idénymunkát vállalókat, az adatbázist pedig közvetíthetik az érdekelteknek. Az intézményvezető szerint a szabályozás érdekessége, hogy míg egy napszámos 90 napig vállalhat munkát – kivételt képeznek az állattartásban tevékenykedők, akik 180 napig foglalkoztathatók egy évben –, ha közvetítő révén fogad el állásajánlatot, akkor 180 napig is dolgozhat. Háromszéken tavaly 60 munkaadó váltott ki a napszámosok nyilvántartására szolgáló regisztert, ezekben 2017-ben összesen 67 ezer bejegyezést összesítettek. (dvk)