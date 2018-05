A fesztiválra 24 személy utazott el Lisszabonba, közülük csak hatan voltak a Humans zenekar tagjai, további 18-an, élükön Doina Gradea elnök-vezérigazgatóval, egy hosszú city-breaken vettek részt. Doina Gradeán kívül a delegáció tagjai voltak: Cristian Zgabercea projektmenedzser, Cătălin Căţoiu producer, Cristian Georgescu gyártásvezető, Iuliana Marciuc delegációvezető, Smaranda Vornicu sajtós, Cristian Acatrinei sajtós, Gabriel Scîrlet zenei rendező, Ana Maria Mindu, a küldöttségvezető asszisztense, Aurel Piţigoi, Petre Năstase rendező, Elena Ştirbescu újságíró, Liana Damian, Ioana Chiriţă online&foto, Rodica Puca stylist, Laura Fronoiu újságíró, Romeo Stancu kameraman, Demeter András István, a műsorgyártó igazgatóság vezetője. (Agerpres)

FURCSA DOLGOK TÖRTÉNNEK. A közrádiónál is furcsa dolgok történnek, ezért a képviselőház kulturális bizottságának liberális tagja, Bogdan Gheor­ghiu azt kéri, hogy Georgică Severin elnök-vezérigazgató jelenjen meg a testület előtt, és indokolja meg 15 külföldi kiszállását, köztük a Szöulba és a Palma De Mallorcára tett látogatást. (Agerpres)

BOC-FÉLE TÁMOGATÁSI RENDSZER. A kolozsvári önkormányzat összesen 3 585 000 lej (majd nyolcszázezer euró) kiosztásáról döntött a helyi egyházak között. Emil Boc polgármester a döntéshez fűzött magyarázatában kifejtette, az önkormányzat és a városi tanács pártatlanul viszonyul a problémához, és minden, törvény által elfogadott vallási kultuszt támogat. Ez számokra leosztva az alábbiakat jelenti: az ortodox egyház kapja a legtöbb pénzt (2 430 000 lej), utána következik a görög katolikus egyház (600 000 lej), a harmadik helyen pedig a pentikosztális egyház áll (185 000 lej). Ezután sorban következik a református (135 000 lej), a római katolikus (129 000 lej), holtversenyben az adventista és a kolozsvári zsidó hitközség (38 000 lej), illetve az unitárius egyház (30 000 lej). (Főtér)

CSÖKKENHET A TŰZIFA ÁRA. Huszonhárom liberális honatya benyújtott egy törvénytervezetet, amelyben azt javasolják, a tűzifa áfája legyen öt százalék a jelenlegi 19 százalék helyett. A honatyák azzal érvelnek, hogy a falusi (és nem csak) háztartások jelentős részében ma is fával fűtenek. Ugyanakkor a tűzifa kitermelése nem fedezi az évi szükségletet, ami viszont az árak emelkedéséhez vezet. A tűzifa ára helyenként akár a duplájára is emelkedett az utóbbi három évben. A kezdeményezők szerint az is furcsa, sőt, egyenesen abszurd, hogy míg a fakitermelő cégek egy sor (adó)kedvezményben részesülnek, a tűzifával fűtő polgárok a szabvány 19 százalékos áfát fizetik. Persze, hosszú az út a tervezettől a törvényig. A csomag jelenleg a szakbizottságok asztalain hever. (Főtér)

KEVESEBB LAKÓHÁZ ÉPÜL. A román építőipari termelés volumene 2,1 százalékkal csökkent az idei első negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest. A vizsgált időszakban a karbantartási munkálatok volumene 8,5 százalékkal nőtt, a generáljavításoké 11,2 százalékkal emelkedett, az új építményeknél 3,8 százalékos volt a növekedés. Az ipari létesítményeknél 8,1 százalékos volt a növekedés, a nem lakóépületeknél végzett munkák volumene 7,7 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a lakóépületeknél 24,6 százalékos vissza­esést jegyeztek. (Agerpres)