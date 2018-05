Azért vagyok itt, hogy kifejezzem tiszteletemet a legitim elnök, Carles Puigdemont felé – kezdte nyilatkozatát a függetlenségpárti Torra, akit hétfőn választott meg a barcelonai parlament. Mint mondta, elnöki beiktatását követően levélben fordul Mariano Rajoy spanyol kormányfőhöz, hogy kérje: nevezze meg a dátumot és a helyet egy előzetes feltételek nélküli találkozóra. A katalán vezető szándéka, hogy ezen a megbeszélésen személyesen követelje az állami beavatkozás feloldását, csakúgy, mint a pénzügyi kontroll megszüntetését Katalóniában.

Nyilatkozatában Quim Torra többször is hangsúlyozta, hogy párbeszédre törekszik a spanyol kormánnyal, és ennek létrejöttét szorgalmazta Carles Puigdemont volt elnök is, aki bírósági kiadatási eljárásának végét várja Berlinben. A volt elnök kifejtette: ez egy politikai konfliktus, amelyet lehetetlen bírósági úton rendezni, és amelyre szerinte politikai megoldást kell találni. Ebben pedig az Európai Uniónak is részt kell vennie, mivel ez nem csupán belpolitikai probléma – tette hozzá.

Puigdemont szólt arról is, hogy Torra megválasztásával Katalónia jó kezekbe kerül, erős kormányának első feladata az lesz, hogy helyreállítsa a spanyol állami beavatkozás okozta károkat Katalóniában.

Quim Torra elmondta: várhatóan szerdán leteszi hivatali esküjét, és egy vagy két nappal később megalakítja az új katalán kormányt, amelynek névsora még nem végleges. Ezt követően látogatást tesz abban a három spanyolországi börtönben, ahol katalán függetlenségi politikusok vannak előzetes letartóztatásban. A megválasztott katalán elnök kitért arra: további erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Carles Puig­demont volt elnököt újraválasszák, és helyreállítsák a legitim kormányt.

A katalán politikusok sajtótájékoztatója előtt néhány órával Mariano Rajoy spanyol kormányfő és Pedro Sánchez, a legnagyobb ellenzéki erő, a Spanyol Szocialista Munkáspárt főtitkára kétoldalú találkozón erősítette meg politikai egyetértését Spanyolország alkotmányos rendjének védelme tekintetében, miután az új katalán elnök fáradhatatlan munkát ígért az önálló katalán köztársaságért. A spanyol politikai vezetők megállapodtak abban is, hogy fenntartják a pénzügyi ellenőrzést a katalán költségvetés felett a források közcélú felhasználása érdekében.