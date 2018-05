A lakásokat 2007-ben szolgáltatták vissza, és az egyháznak – a törvény értelmében – öt év türelmi időt kellett biztosítania a lakók számára. Noha a bérleti szerződések érvényüket veszítették, az épületekben lakó családok nem költöztek el. A húsz, többnyire roma család helyzete végül úgy rendeződött, hogy a református egyház konténerlakásokat vásárolt számukra, az önkormányzat pedig biztosította az ezek felállításához szükséges telket és a közművesítést. A püspökség illetékesei korábban úgy nyilatkoztak, hogy az épületekben – amelyek egyikében enyedi tanársága idején Áprily Lajos költő is lakott – a bor utcáját építenék ki, amely a turisták odavonzását szolgálná. Így szeretnék megismertetni a nagyenyedi borkultúrát az ide látogatókkal és kihasználni a kollégium alatt húzódó pincerendszert. (MTI)

JÉGESŐ PUSZTÍTOTT. Tyúktojás nagyságú jégdarabok hullottak tergnap délután a Szilágy megyei Középlak községben. Fél óra alatt 10 centiméter vastag jégréteg borított mindent, jelentős károkat okozva mind a mezőgazdasági kultúrákban, mind a házakban. „Szörnyű volt. Mindent tönkretett. Nem látom a növényeket, nem látok semmit. A háztetőket is tönkretette, úgy áll rajtuk a 10 centiméteres jég, mint a hó” – mondta Mircea Pop, a köz­ség polgármestere. (Agerpres)

NEM TENNI SEMMIT A LEGKÉNYEL­ESEBB. Őszinteségi rohamot kapott a szocdemek egyik rövid lejáratú tanügyminisztere, Liviu Pop, aki a Szociáldemokrata Párt egyik féléves kormányának volt az oktatási minisztere, amelyet maga a párt buktatott meg. Liviu Pop csak a kormányzatból bukott ki, a parlamentből nem, azóta is ő elnökli a szenátus oktatásért, tudományért, ifjúságért és sportért felelős szakbizottságát. És bár csak fél évig vezethette az oktatási tárcát, a nevét olyan ötletekkel írta be a történelembe, mint a friss diplomások tervezett röghöz kötése, tankönyv osztályfőnöki „tárgyból”, valamint testnevelésből, a tankönyvkiadás központosítása, a nem központosított segédanyagok betiltása. További reformokat is tervezett az oktatásban, de „az állam – mi – inkább leállítottunk bizonyos reformokat, mert így volt kényelmesebb számunkra”, csúszott ki Liviu Pop száján, és nem is akárhol, hanem egy konferencián, amelyet az UNICEF rendezett a korai oktatásról. (Főtér)