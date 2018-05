Online adóbevallás

Az okosnyomtatvány az adóhivatal (ANAF) honlapján található a Spaţiul Privat Virtual menüpontnál, a letöltéshez a Descărcare declaraţii-ra kell kattintani.

A pénzügyminisztérium minden adófizetőnek postán küldött személyre szabott levelet, amely minden adatot tartalmaz ahhoz, hogy a nyilatkozatot otthonról is el lehessen küldeni, és egy sor dokumentumot is be lehet küldeni, illetve ki lehet kérni online.