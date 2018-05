Egyévi haladék a szemerjai piacnak

Az elöljáró elmondta: a város piacai a Tega Rt. gondnokságában voltak, a köztisztasági vállalat biztosította az asztalokat, az áram- és a vízellátást, a takarítást stb. A lakónegyedi kis piacok után azonban évek óta veszteséget könyvelnek el, ezért kellett felszámolni ezeket. A Szemerja negyedben például tíz-tizenkét asztal van, de csak két termelő árul zöldséget-gyümölcsöt, rajtuk kívül pedig hat bódé kínál mindenféle portékát.

Ők megmaradásuk érdekében aláírásokat is gyűjtöttek – az íveket szerdán nyújtották be a városházán, saját közlésük szerint 700 névvel –, de nem kergeti el őket senki, még abban is segítséget kaptak, hogy ne maradjanak áram nélkül – magyarázta.

Az alpolgármester szerint a butikos kereskedelem kezd idejétmúlttá válni, máshonnan el is tűnt már, a városvezetés pedig szeretné korszerűsíteni a Szemerja negyed ezen részét is. A termelőknek a jövőben is biztosítanak asztalt, de (az eddigi asztalbérleti díj helyett) valószínűleg közterület-foglalási illetéket kell majd fizetniük a polgármesteri hivatalnak, és idővel maguknak kell megoldaniuk az áram- és vízellátást is.