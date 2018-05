Bölön határában A borvíz útja program részeként létesített kezelőközpont mellett új medence épül. A cél, hogy a Büdös-forrás kénes vize ne csak a bent, hanem a kint pihenni vágyók számára is élvezhető legyen.

Ottjártunkkor, kedd délben még csendesen folyt a munka: az 5 × 5 méteres feredő helye kiásva, néhány ifjú éppen szigetelését próbálta megoldani ponyvákkal, kicsit odébb ketten gerendákat vágtak méretre.

Sikó Imre polgármester szerint ez a nyugalom csak ideiglenes, mert sokan jelezték, szívesen segítenének, ezért a következő napokban minden bizonnyal megsokszorozódik az ott forgolódók száma, s így valószínűleg hétvégére el is készülnek.

„Két éve, hogy a Herczeg Ágnes vezette Ars Topia Alapítvány a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka keretében nálunk fejtette ki áldásos tevékenységét, jó példájuk pedig ragadós volt, s a bölöniek is kedvet kaptak a kalákában végzett munkához. Tavaly Gelencén voltunk, s minden bizonnyal idén is ott leszünk a zabolai táborban – szóval érthető, hogy miért is jeleztek vissza olyan sokan, hogy szívesen dolgoznának a köz érdekében. Nem nagy beruházás, de a feredő és a hozzá tartozó lepadolt, napozásra alkalmas hely kialakítása sokak számára fog örömet szerezni” – mondotta az elöljáró.