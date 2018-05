Előző írásunk

Az FC Voluntari és a Temesvári Poli után a Bukaresti Juventus is térdet hajtott a Sepsi OSK előtt, amely hat nap alatt zsinórban harmadik mérkőzésén is begyűjtötte a három pontot, ezúttal 2–1 arányban a sereghajtó fővárosi csapatot is legyőzte a sepsiszentgyörgyi stadionban az alsóházi rájátszás 11. fordulójában. A piros-fehérek a playoutban hatodik sikerüket ünnepelhették, így nagyon közel kerültek az élvonalban maradáshoz.