A műhelymunka időtartama 8 óra. Jelentkezni a facebook.com/turuliroda oldalon található űrlap segítségével lehet. Képző: Lovassy Cseh Tamás kommunikációs szakember (politikai kommunikáció, fesztiválkommunikáció, sajtókapcsolatok, kampánykoordinálás, politikai-kommunikációs stratégiák), dramaturg és rendező. A helyek száma korlátozott. További információk a 0742 148 702-es telefonszámon vagy info@turuliroda.ro e-mail-címen. Jelentkezési határidő: május 25.

Ballagás

* Bodzafordulón a Mircea Eliade Líceumban május 24-én 10.30-tól, 25-én 10.30-tól a Nicolae Bălcescu Szakközépiskolában; május 25-én Sepsiszentgyörgyön 10 órától a Constantin Brîncuşi Szakközépiskolában, Kézdivásárhelyen 10 órától a Nagy Mózes Líceumban és 11 órától az Apor Péter Szakközépiskolában tartják a diákok ballagási ünnepségét.

* A sepsiszentgyörgyi magyar végzős középiskolás diákok közös, ökumenikus ballagása május 25-én, pénteken 10 órakor kezdődik a Krisztus király-templomban.

Színház

Városi Színház. A kézdivásárhelyi színház Művészet című, mára meghirdetett kovásznai előadása objektív okok miatt elmarad.

Kiss László egyéni előadásai. A kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a Bolyai János estéje mára meghirdetett előadása elmarad; a Karinthy Frigyes irodalmi karikatúrái nyomán készült rendhagyó előadás, a Karinthy Kávéház (rendezte Kolcsár József) csütörtökön 19 órától látható (jegyek ára 15 lej, diákjegy 10 lej).

Zene

Erdélyi koncertturnéján csütörtökön 19 órától ingyenes hangversenyt tart a debreceni Kodály Kórus Szabó Sipos Máté karmester vezetésével a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban.

Búcsúkoncert. A Plugor Sándor Művészeti Líceum végzős zenetagozatos diákjai nagyszabású koncerttel búcsúznak iskolájuktól csütörtökön 19 órától a Gyár utcai Krisztus király katolikus templomban, ahol kiállítás is látható a végzős képzőművészetis diákok munkáiból.

Tánc

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Pöttöm Palkó című népszerű mesefeldolgozásával ma 10 és 12 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében vendégszerepel. Rendező-koreográfus: Ivácson László. A főszerepben Antal Adorján, a Fölszállott a páva 2015-ös szóló és páros tánc kategóriagyőztese.

Koreai táncművészek Sepsiszentgyörgyön. Két dél-koreai táncművész-koreográfus, Jung in Lee és Lee in Soo tart vendégjátékot Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 18 órától a Háromszék Táncstúdióban. A Skins és A First Meet című előadás révén két különleges táncnyelvvel és színpadi világgal találkozhat a sepsiszentgyörgyi közönség.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16.30-tól Jönnek a kacsák magyar szinkronnal és 16.45-től román szinkronnal; 18.30-tól Deadpool 2 román felirattal és A bosszú román felirattal; 20.45-től Túl szexi lány román felirattal; 21-től Valami Amerika 3. román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.

Hitvilág

Bérmálás. Ma 10 órától Alsócsernátonban, 17 órától Felsőcsernátonban; csütörtökön 10 órától Sárfalván, 17 órától Kézdialmáson szolgáltatják ki a bérmálás szentségét.

CSIT 2018. Elindult a regisztráció az idei csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Várják a 14 és 30 év közötti fiatalok jelentkezését a csit.fif.ma oldalon. Idén is lehet számítani élményalapú, dinamikus előadásokra, mély beszélgetésekre, színes szabadidős foglalkozásokra, szentségimádásra, ifjúsági szentmisékre, színházi előadásra, táncra, valamint dicsőítő koncertre. A szállásokon a helyek számra korlátozott. Aki július 20. előtt regisztrál, ingyen pólót kap.

Rádió

A Mária rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6-tól napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től ébredjen a Mária rádióval, 9-től imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariadario.ro.

Könyvbemutató

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban ma 18 órakor bemutatják Dancs Árpád Mozimániáim című könyvét.

XXIV. Széchenyi-bál

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum Diáktanácsa a XXIV. Széchenyi-bált június 9-én 18 órától szervezi meg a dálnoki Gaál-kúriában. Érdeklődni Héjja Tímeánál, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum Diáktanácsa elnökénél lehet a 0733 969 810-es telefonon. E-mail: hejjatimea@yahoo.com.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 121-es megyei úton Zabola, Szentkatolna és Gelence; a 11-es országúton Kökös, Maksa, Nyujtód, Bereck, Uzon; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád, Kovászna és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.

Röviden

Ivóvíz. Ma 9–15 óráig felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a László Ferenc és a Táncsics Mihály utcában, a Vasile Goldiş utcában a László Ferenc utca és Táncsics Mihály utca közötti szakaszon, valamint a Mihai Viteazul Főgimnáziumban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

Jogi szolgálat. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

Ingyenes ügyintézés. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Zalánban a református imaházban fogadják az érdeklődőket, segítenek a magyar állampolgársági ügyintézésben.

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdancestudio.

Hobby CserebereKlub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobby Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

Asztaliteniszklub. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

Gombaellenőrzés. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében a sepsiszentgyörgyi központi piacon újra beindult a gombaellenőrzés és tanácsadás. Szombat és hétfő kivételével naponta 9–11 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő várja azokat, akik a gyűjtött gombát ellenőriztetni szeretnék. A szolgáltatás ingyenes.

Hulladékelszállítás. A Tega Rt. a héten Sepsiszentgyörgyön és vidéken a családi házak lakóövezetéből a háztartási hulladékot szállítja el (telefon: 0267 310 123). A háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat és egyéb tárgyakat, valamint a szelektív hulladékot ma 12–20 óráig Közép­ajtán, csütörtökön Baróton gyűjti be.