Románia és Kelet-Európa legnagyobb hegyikerékpáros-versenyét tizedik alkalommal szervezték meg, azon a bukaresti Dinamo BikeXpert Racing Team csapatának versenyző Molnár Ede mellett a szintén sepsiszentgyörgyi Lupuj Noémi is rajthoz állt a nők nyílt versenyében, és kategóriájában a negyedik helyen végzett. A kézdivásárhelyi paralimpikon Oláh Attila a férfi 20–29 éves korosztályban a 226 versenyző között az 58. helyen zárt. A 2016-ban Prima Evadare-győztes Molnár Ede technikai problémákkal küszködött, így a nagyváradi Carcover Racing Team együttesének versenyző Alex Stancu mögött, másodikként fejezte be a megmérettetést.

„A verseny alatt folyamatosan technikai gondokkal küszködtem, a láncom többször is leesett, amíg helyretettem, addig időt veszítettem, viszont így is tartottam a lépést az élme­zőnnyel. Mivel Bukarest és Snagov között inkább csak dombok vannak, a versenytempó jóval nagyobb volt, mint más hegyikerékpáros-viadalon, így egy jól időzített támadás sokat számított. Az előző évekhez ké­pest nagyon száraz volt a terep, nekem kicsit hiányzott is a sár, mert az nagyobb kihívást jelent. A cél előtt 300 méterrel ismét leesett a láncom, viszont sikerült másodikként befejeznem, mindössze két másodperccel előztem meg a harmadik helyezettet. Idén már volt két versenyem, előbb a Szeben megyei Felek, majd a Prahova megyei Urlați adott otthont hegyikerékpáros-versenyeknek, szóval jó úton haladok, és remélem, az eredmények sem maradnak el” – nyilatkozta Molnár Ede, aki a hétvégén ismét próbára teszi magát: szombaton a Nemzetközi Kerékpár Szövetség által szervezett XCO cross-country olimpic versenyen áll rajthoz, vasárnap pedig az XCE cross-country eliminator országos bajnokságon címvédőként szerepel.

Eredmény, Prima Evadare 2018: * elit férfiak: 1. Alex Stancu 1:42:59 óra, 2. Molnár Ede 1:45:23 óra, 3. Madaras Attila 1:45:25 óra * női nyílt verseny: 1. Cora Baltes 2:05:45 óra, 2. Monica Serachitopol 2:06:05 óra, 3. Raluca Catana 2:19:29 óra, 4. Lupuj Noémi 2:20:58 óra * férfi 20–29 éves korosztály: 1. Ionuț Alexandru Roman 1:45:59 óra, 2. Ciprian Comișan 1:48:05 óra, 3. Andrei Bănescu 1:48:13 óra... 58. Oláh Attila 2:35:03 óra. (miska)