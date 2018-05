Japán film több mint húsz év után nyert fődíjat a világ egyik legrangosabb filmes találkozóján. A zsűri a második legjelentősebb díjat, a Nagydíjat Spike Lee amerikai rendező BlacKKKlansman című filmjének ítélte. A 27 év után egy igaz történetet feldolgozó politikai pamflettel Cannes-ba visszatérő Spike Lee filmjében azt állítja, hogy Donald Trump elnökké választásával a Ku-Klux-Klan szélsőséges szervezet jutott politikai hatalomhoz az Egyesült Államokban. Az alkotás – amely egy politikai történet, egy klasszikus thriller, valamint egy akciófilm keveréke – egy afroamerikai rendőr 1978-ban játszódó igaz történetére épül. A rendőrnek sikerült beépülnie az 1865-ben alakult rasszista, antiszemita, a fehér fajvédelmet hirdető és időnként bűnözői módszereket is alkalmazó Ku-Klux-Klanba, és lelepleznie módszereiket. A főszereplőt John David Washington alakítja, akinek apja, Denzel Washington 1992-ben Spike Lee nagy sikerű filmjének, a Malcolm X-nek a főszerepét játszotta.

A zsűri díját Nadine Labaki libanoni rendezőnő Capharnaüm című filmje kapta. Jean-Luc Godard francia-svájci filmrendezőt rendkívüli Aranypálmával jutalmazta a zsűri a Livre d’image (Képeskönyv) című filmjéért. A lengyel Pawel Pawlikowski érdemelte ki a legjobb rendezés díját a Hidegháború című drámájáért. A legjobb forgatókönyv díját megosztva kapta a 2014-ben Nagydíjat nyert Alice Rohrwacher olasz rendezőnő Lazzaro felice (Boldog Lazzaro) című alkotása és a filmezéstől és a külföldre utazástól hivatalosan eltiltott Dzsafar Panahi iráni rendező Három arc című filmje, amelyet az iráni hegyekben teljes illegalitásban forgatott. Szamal Eszljamova kazah színésznő kapta a legjobb női alakítás díját Szergej Dvorcevoj Ayka című filmjének főszerepéért. A legjobb férfi alakítás díjat Marcello Fonte érdemelte ki Matteo Garrone olasz rendező Dogman című filmjében nyújtott alakításáért.

A legjobb rövidfilmnek járó Aranypálmát Charles Williams ausztrál rendező All These Crea­tures 13 perces kisfilmje kapta, amely egy kamaszról szól. Shujun Wei kínai rendező Yan Bian Shao Niant című rövidfilmje pedig elismerő oklevelet kapott.

A fesztivál hivatalos és párhuzamos szekcióiba beválogatott 19 elsőfilm közül a legjobbnak járó Aranykamera-díjat egy belga alkotás, Lukas Dhont Girl című filmje kapta, amelyet az Un certain regard (Egy bizonyos nézőpont) elnevezésű válogatásban mutattak be. A fesztivál egyik legnagyobb revelációja egy 15 éves, fiúnak született lányról szól, akinek az az álma, hogy világhírű balerina legyen. A szexuális identitás keresésén túl a Girl című film története elsősorban egy apa és gyereke közötti példás kapcsolat bemutatására helyezi a hangsúlyt.