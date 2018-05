Következő írásunk

Mondhatnánk, hogy értékes kincs a sajátosság: van, ahol keresni kell, de a Köves-hegy alatti faluban talán még a helyi életforma is ilyen, megőrizte egyedi jellegzetességeit. A bikfalvi székely nem idegenkedik az újtól, büszke is tud lenni arra, ami kincse a falunak. A lepergett évek alatt azt is megértette, hogy sajátosságaival még talán arra is méltó lesz faluja, hogy felkerülhessen az UNESCO kulturálisörökség-listájára.