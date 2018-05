HADÜZENET A NEM HAGYOMÁNYOS TAXISOKNAK. A kormány sürgősségi kormányrendelettel szorítaná ki a szállítási piacról az Ubert, a Taxifyt és az olyan mobilalkalmazással működő taxis szolgáltatásokat is, mint a Clever vagy a Star Taxi. A magyarázat: ezek az applikációk torzítják a versenyhelyzetet. A Regionális Fejlesztési és Köz­igazgatási Minisztérium köz­vitára bocsátotta a taxis közlekedést szabályozó törvénymódosítást, amelyben azt írják, hogy a technológiai fejlesztésekkel a törvényhozásnak is lépést kell tartania. Mivel a taxirendelés egyszerűsítésével ezek a cégek már nem diszpécserszolgálattal működnek, ellenőrizhetetlenné váltak a taxisengedélyek, rá­adásul aránytalan helyzet állt elő a szabályozások betartásával, diszpécserrel működő szállítási cégekkel szemben. A módosítással azokat a személyszállító cégeket, amelyek nem rendelkeznek menetirányítóval, törvénytelennek nyilvánítják. (Főtér)

ÁLLATOT MENTETTEK. Tűzoltók mentettek ki tegnap reggel egy őzet, amely a marosvásárhelyi turbinaárokba zuhant. A vízben kapálózó őzet egy járókelő vette észre, aki riasztotta a tűzoltókat a 112-es egységes hívószámon. Négy embernek sikerült kimentenie az őzet, amelyet kivizsgálásra átadtak a szakembereknek – nyilatkozta Cristian Virag, a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője. Dr. Borka-Vitális Levente állatorvos elmondta: az őz nem sérült meg, ezért a vadőr szabadon engedte. A szakembereknek nem sikerült magyarázatot találniuk arra, hogy az őz miként került a város központjában lévő turbinaárokba. (Agerpres)

BORSOS KÁRTÉRÍTÉST KÉR. Ötvenezer euró kártérítést követel a Transindextől Váta Lóránd színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja a portál kiadója és volt főszerkesztője ellen indított sajtóperben. Egyszeri halasztás után, a felek meghallgatásával elkezdődött hétfőn a Kolozs megyei törvényszéken a per. A színművész két írás miatt a portált kiadó Média Index Egyesület, a csíkszeredai Média Net Kft., illetve Kulcsár Árpád volt főszerkesztő ellen nyújtott be keresetet múlt év végén. Váta Lóránd szerint a két írásban foglaltak foltot ejtettek a becsületén, súlyosan sérült a jó hírneve és a magánélete. Ennek nyomán olyan erkölcsi veszteség érte, amelyért anyagi kártérítést – 50 ezer eurót – kér az alperesektől. A hétfői tárgyaláson Váta Lóránd és Kulcsár Árpád is ismertette álláspontját a vádakkal kapcsolatban. A következő tárgyalást június 25-ére tűzték ki. Ekkor kihallgatják a két fél egy-egy tanúját is. (Maszol)