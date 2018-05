Mint elhangzott, a nagybaconi veteránok közül még négyen élnek: Oláh András, Nagy-Borbély Sándor, Baló András és Virág Mihály. Utóbbit a központban, az emlékmű mellett köszöntötte többek között Simon András nagybaconi polgármester is. Az emlékünnepélyt követően bemutatták a II. világháborúban magyarországi hadügyminiszterként is tevékenykedő v. lófő Nagybaczoni Nagy Vilmos Végzetes esztendő című, 1947-ben írt könyvét.

A világháborús hősökre való emlékezés reggel a nagybaconi református templomban kezdődött, ahol Molnár Sándor tiszteletes a szabadság kérdéséről, mibenlétéről beszélt, hangsúlyozva, hogy az igazi szabadságot nem a világi javakban, külsőségekben kell keresni, megélni, hanem a bensőnkben. „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság – fogalmazott –, el kell tehát érnünk azt az állapotot, amikor teljesen rá tudunk hangolódni Istenre, mert bizony az igazi szabadság a lelkünkben lakozik, Isten által.”

Az esemény v. lófő Nagybaczoni Nagy Vilmos 15 évvel ezelőtt felavatott emléktáblájánál folytatódott, ahol Dimény Olga szavalata után férje, Dimény János a falu nagy szülöttéről, Nagybaczoni Nagy Vilmosról osztotta meg gondolatait: „Nagybacon sok értékes embert adott a világnak, többek között bátor katonákat, akik félelmet nem ismerve akartak és mertek is tenni a nemzetükért. Nagybacon nemcsak a tábornokok földje, hanem közkatonáké, a névtelen hősöké is, ám mindezek közül kiemelkedik Nagybaczoni Nagy Vilmos alakja, életpályája. Azé az emberé, aki ember tudott lenni az embertelen világban is. Aki nem volt sem jobboldali, sem baloldali, hanem keresztény és magyar, aki nemcsak címében volt vitéz, hanem valóban az volt.” Hangsúlyozta: ezen államférfi és nagyszerű hazafi értékrendjének, magatartásának, kiállásának, cselekedetei­nek példaként kell állniuk az utókor fiatal nemzedékei előtt. „Ma a fegyverek helyett tudásra van szükségünk, kiállásra, szeretetre és tiszteletre. Bátran kell vállalnunk önmagunkat, tisztában kell lennünk azzal, hogy csak összefogással vívhatjuk ki jogainkat. Ápolnunk kell nemzeti és emberi értékeinket, mert csak így tudjuk megtartani kultúránkat és nemzetünket” – fogalmazott.

A községközpontban felállított világháborús emlékhelyen Mihály Réka pedagógus Wass Albert gondolataival köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nagy Kinga Sarolta történelem szakos tanárnő a háborús időkről beszélt. A korszak történéseinek felelevenítésében a háború értelmetlenségét és véráldozatát is vázolta. Erdővidéken talán nincs olyan család, ahol valamelyik felmenő ne vett volna részt vagy az I., vagy a II. háborúban. „Emberekről beszélünk és emberekről emlékezünk most, olyanokról, akik ha fogcsikorgatva is, de hősök lettek. Ők nem akartak azok lenni, hétköznapi emberek voltak. De katonai esküjük kötelezte az ellenállásra, a harcra, mentek előre, mert ezt várták el tőlük. A háború komoly emberáldozatokat követelt Nagybacontól is, nekünk, az utókornak pedig az a feladatunk, hogy méltóan emlékezzünk rájuk” – fogalmazott.

A megemlékezés során fellépett a Benedek Elek Művelődési Egyesület dalcsoportja, a Konsza Samu Általános Iskola diákjai, az eseményt végig kísérte a nagybaconi fúvószenekar.



Albert Egon