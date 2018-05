A 2,36 millió lejes, hat tanterem és mellékhelyiségek megvalósulását lehetővé tevő beruházáshoz a bölönieknek 150 ezer lejjel kell hozzájárulniuk. Sikó Imre polgármester abban reménykedik, hogy a közbeszerzést még őszig megejthetik, s kis szerencsével a tél beállta előtt már nekikezdhetnek a kivitelezésnek, így a belső munkálatokat a hidegebb időszakban is végezhetik. „Akár dolgozhatunk télen, akár nem, a munkát a 2019-es tanév kezdetére be szeretnénk fejezni. Sürget a tanügyminisztériummal aláírt megállapodásunk, de a szükség is, úgyhogy azon leszünk, minden feltétel adott legyen a jó munkához” – mondotta.

A községvezetésnek szándéka, hogy a tanintézmény mellett levő régi iskolaépületet és a kultúrházat is megvásárolják az unitárius egyháztól. Felértékeltették a két ingatlant, a megállapított összeget – 178 ezer, illetve 138 ezer lej – pedig készek kifizetni, amennyiben az egyház is rábólint az üzletre. Sikó szerint nem is annyira az ingatlanokra lenne szükségük, hanem a területre, mivel az iskolához tartozó tizennégy ár kicsit kevés a gyermekek számára. A vásárhoz szükséges pénz még nincs meg, de Sikó szerint készek akár bankkölcsönt is felvenni a cél megvalósításának érdekében. Kozma Albert unitárius lelkész úgy nyilatkozott, hogy az egyházközség nem ellenzi a vásárt, sőt, a püspökség is áldását adná a megállapodásra, ám csak akkor, ha számukra kedvezőek a feltételek. Mint mondotta, meglátásuk szerint az épületek nem annyit érnek, amennyit a polgármesteri hivatal fizetne értük. A 2011-es felújítás során a kultúrházba sok pénzt fektettek, így az igencsak jó állapotban van, konyháját rendbe tették, két pincerésze is alkalmas a legkülönfélébb közösségi tevékenységre, a régi iskolaépületbe négy osztály fér el, és mindezek mellett ott a negyven ár terület, így a felajánlott összeg háromszorosánál kevesebbet nem fogadhatnak el. „Kötelességük ehhez ragaszkodni, hiszen felelősséggel tartozunk nemcsak jelenlegi híveik iránt, hanem azon elődökkel szemben is, akik értékeink megteremtéséhez hozzájárultak. Nincs ellenünkre az ingatlanok eladása, de csak akkor születhet megegyezés, ha olyan árat kapunk értük, hogy abból újat tudjunk vásárolni vagy építeni. Számos tervünk van, amellyel a közösséget szolgálnánk” – mondotta az unitárius lelkész.