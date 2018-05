Hogy a segítség mindig kéznél legyen

Nem mindegy, hogy egy bajba jutott ember esetében csak annyit jelentünk-e a 112-es segélyhívó telefonszámon, hogy segítségre van szükség itt és itt, vagy pontosan elmondjuk a segítségre szoruló egyén általunk megítélt állapotát, a legpontosabban leírjuk a helyszínt, annak megközelíthetőségét, a segélykérő felismerhetőségét, és azt, hogy mit tettünk eddig a sérült, esetleg eszméletét veszített illető érdekében – hangzott a verseny kiértékelőjén. A város főterén felállított sátrakban elméleti kérdésekre kellett válaszolni, majd újraéleszteni a szívrohamban szenvedőt, ellátni a kerékpárbalesetben megsérült embert, megmenteni a fulladástól azt, akinek ételdarabka vagy valamilyen tárgy zárja el a légútját, helyesen dönteni és cselekedni az eszméletét veszített cukorbeteg esetében. Azt is bizonyítani kellett, hogy az ötfőnyi csapat tagjai jól együttműködnek, nem kapkodnak, nem mondanak egymásnak ellent, a bajba jutott ember érdekében ugyanazt a helyes utat választják a segítség során.

A sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola csapata a líceumi kategóriában versenyzett, tagjai először vettek részt a Kovászna Megyei Vöröskereszt elsősegélyversenyén. Bitai Barbara lapunknak azt mondta, jelentkezésével az osztályfőnökének akart kedvére tenni, mert többször kapott segítséget tőle, de ki is akarta próbálni önmagát ezen a téren. Bagoly Kriszta már jó ideje közel érezte magához a Vöröskereszt nemes célkitűzését, hogy segítsen az embereken, és úgy érezte, ez neki is kötelessége, szerinte mindenki megérdemli, hogy ha segítségre szorul, ne hagyják magára. Gebu Renáta azt mondta, főleg gyakorlatból készült, s bár nem sikerült mindent helyesen megoldania, jó tapasztalatnak tartja, sok mindent megtanult a felkészülés és a verseny során.

Váncsa Áron, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákja azért jelentkezett a versenyre, hogy sok mindent megtudjon arról, hogyan kell segíteni, ha valaki a közelében rosszul lesz, a kézdialmási Gyergyai Mária Magdolna és Pajzs Tímea is hasonlókért vett részt, bár egy kicsit csalódtak is, mert egy beugrató kérdésnél rosszul döntöttek. A megyeközponti Váradi József Általános Iskola csapatának két tagja is válaszolt kérdésünkre: Szabó Zenkő szerint,

amíg az ország lakosságának csupán 3 százaléka jártas az elsősegélynyújtás alapfogásaiban, addig bőven van mit tenni ezen a téren.

Bartha Zsófia ezt kiegészítette azzal, ha ők megtanulnak segíteni, tovább is tudják adni, így bővül azok köre, akik életet menthetnek.

Az V–VIII. osztályosok kategóriájában a harminckilenc csapat közül a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola Sidó Xénia Helga által felkészített Impulzus csapata – Héjja Henrietta, Pászka Renáta, Sipos Johanna, Szabó Barbara, Szőcs Andrea Krisztina – nyerte az első díjat, a második helyen végzett a Váradi József Általános Iskola Ügyi csapata, harmadik a Molnár Józsiás Általános Iskola Anonimus csapata.

A középiskolásoknál tizennyolc csapat versenyzett, az első helyen a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium Gumikesztyűsei – Balázs Vivien, Józsa Noémi, Lazăr Jutka Beáta, Papp Dorottya, Urszuj Noémi – végeztek, felkészítő Nagy Mónika, a második legnagyobb pontszámot a Mikes Kelemen Elméleti Líceum SIC AID csapata érte el, a harmadik a Református Kollégium kékSZESZ csapata. A díjakat helyi vállalkozók biztosították, volt köztük céglátogatás, fitneszkarkötő, belépő a rozsnyói Dinóparkba, pizza, valamint a szervezők részéről mindenki számára tízóraira szendvics és a végén részvételi oklevél. No meg az elengedhetetlen egységes póló, amelyet idén tizenegy benevezett terv közül választottak ki, és tegnap mind a 320 versenyző Lázár Lilla Emőke (Váradi József Általános Iskola, V. osztály) nyertes pólóját viselte. Díjat érdemelnének a Kovászna Megyei Vöröskereszt önkéntesei is, akik nélkül nem lehetne lebonyolítani egy ilyen méretű és hasonlóan összetett versenyt, de ahogy közülük többen elmondták, számukra elégtétel, hogy vannak követőik, akik már tizenévesen fontosnak tartják a segítségnyújtást ott, ahol arra szükség mutatkozik.