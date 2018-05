Ballagás Háromszéken

Sepsiszentgyörgyön ma 9 órától a Mikes Kelemen Líceumban, 10 órától a Református Kollégiumban, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban, a Berde Áron Közigazgatási Szaklíceumban, a Puskás Tivadar Szaklíceumban, június 2-án 9 órakor a Székely Mikó Kollégiumban; Kézdivásárhelyen június 1-jén 11 órától a Bod Péter Tanítóképző Líceumban; Kovásznán ma 10 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban; Baróton ma 9 órától a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskolában tartják a diákok ballagási ünnepségét.

Nyitott kastélyok

Lépj be az erdélyi kastélyok tárt kapuin! Színes programokkal nyitja meg kapuit a miklósvári Kálnoky-kastély és a zabolai Mikes-kastély ma és vasárnap a nemzetközi Magánörökség Hete rendezvénysorozathoz csatlakozva.

Miklósváron mindkét napon: 10–14 óráig pónis szekerezés; 10–13 óráig színezés-rajzolás, kastély kifestő, hazavihető emlék; 10-kor és 11-kor kastély- és kiállításlátogatás: a Húszforintos katonától Gábor Áronig; 11.30-tól kincskereső játék és népi táncok oktatása; 14-től családi batyus piknik.

Zabolán: ma 11–16 óráig gyermekprogramok; 12-től reneszánsztánc-oktatás; 13–15 óráig családi batyus piknik; vasárnap 18 órától Rosanne Philippens hegedűkoncertje.

Zene

Hangversenyévad. Első alkalommal lép fel Sepsiszentgyörgyön a székelyudvarhelyi Székelyföldi Filharmónia az idei hangversenyévad záróprogramjaként. A Chanson D’Amour címet viselő könnyű, tavaszias vonószenekari hangverseny vasárnap 19 órakor kezdődik a Tamási Áron Színház nagytermében. A hangverseny koncertmestere és szólistája Nagy Kálmán hegedűművész, a Nagyváradi Állami Filharmónia Michael Haydn Kamarazenekának alapítója. A hangverseny műsorában Astor Piazzolla Négy évszak Buenos Airesben című műve mellett ismert romantikus művek, filmzenei részletek, jazz-standardek dallamai is felcsendülnek. A műfaji kalandozás során a közönség hallhat francia sanzonokat, mint Edith Piaf La vie en rose-ja és dzsesszklasszikusokat is a What a Wonderful World-tól Duke Ellington I Don’t Mean a Thing című szerzeményéig.

Árkosi Kulturális Központ. l Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt vasárnap 19 órától versmondással egybekötött rendkívüli zongorahangversenyre kerül sor. A hangverseny témája: 100 év román költészet. Fellép: Daniela Nane színésznő és Ioana Lupașcu zongoraművésznő. Egy jegy ára 10 lej. l Május 28-án, hétfőn 19 órától a Bástya Teremben fuvola- és kamarazene-hangversenyre kerül sor. Fellépnek dr. Filip Ignác egyetemi professzor kamarazene- és fuvolaosztályának diákjai: Kozma Noémi, Hajdú Zsuzsa, Kakasi Nóra (fuvola), Selaru Berta-Bianca (zongora). Zongorán kísér dr. Mihaela Pavel.

Színház

A kézdivásárhelyi Városi Színház Sławomir Mrożek Özvegyek című abszurd komédiáját játssza a Boér Géza-bérleteseknek ma 19 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Rendező: Daczó Zádor. * Baróton a Városi Művelődési Házban vendégszerepel a társulat Ray Cooney Bigámia című komédiájával május 29-én, kedden 19 órától. Rendező: Kolcsár József.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 11-től Jönnek a kacsák magyar szinkronnal; 11.15-től és 13.30-tól Kutyaparádé román szinkronnal; 13-tól Maja, a méhecske – A mézcsata magyar szinkronnal; 15-től Egy Star Wars-történet román felirattal; 15.30-tól Jusqu’à la garde román felirattal; 17.30-tól Deadpool 2 román felirattal; 17.45-től Valami Amerika 3. román felirattal; 20-tól A rossz árnyék angol felirattal. Vasárnap: 11-től Jönnek a kacsák magyar szinkronnal; 11.15-től és 17-től Kutyaparádé román szinkronnal; 14-tól Maja, a méhecske – A mézcsata magyar szinkronnal; 15-től Jusqu’à la garde román felirattal; 16-tól Az igazi csoda magyar szinkronnal; 18.15-től Egy Star Wars-történet román felirattal; 18.45-től Egy lélegzetnyire román felirattal; 20.30-tól Valami Amerika 3. román felirattal; 20.45-től Deadpool 2. román felirattal.

Hitvilág

Búcsú. Szentháromság vasárnapján 12 órától búcsút tartanak Kőröspatakon a katolikus templomban.

Rajzpályázat

A kovásznai Városi Művelődési Ház rajzpályázatot hirdet iskolás és óvodás korosztálynak. Az óvodások számára a rajzpályázat témája: Kovászna, a játékok birodalma; a 0–8. osztályosok számára: Kovászna gyermekszemmel. A munkák bármilyen technikával készülhetnek, a beküldési határidőt meg­hosszabbították május 29-én, kedden 14 óráig. A rajzok jobb alsó részére kérik ráírni az alkotó nevét és osztályát-csoportját. Kiállításmegnyitó és díjazás június 1-jén, pénteken 12.30-tól a művelődési ház Ignácz Rózsa Termében.

Röviden

Áramszünet. Vasárnap 9.30–12 óráig Sepsiszentgyörgyön a Jókai Mór utcában a Heidemann, Fenestela, Avicod cégeknél; Illye­falván és Aldobolyban szünetel az áramszolgáltatás.

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala május 28-án a megszokott programmal működik. A felekezeti ünnepre való tekintettel munkaszüneti nap azon munkatársaknak jár, akik május 27–28-án ünneplik a pünkösdöt.

Keresztény filmklub. Májusban első évfordulóját ünnepli a sepsiszentgyörgyi Keresztény filmklub, amelyre meglepetéseket készítettek a szervezők. A filmvetítésre az unitárius egyház tanácstermében hétfőn 19 órakor kerül sor, amelyre várnak minden érdeklődőt.

Hulladékelszállítás. A Tega Rt. a jövő héten Sepsiszentgyörgyön és vidéken a családi házak lakóövezetéből a szelektív hulladékot szállítja el (telefon: 0267 310 123).

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig ma és hétfőn a Grigore Bălan tábornok úti Richter 2 (0267 351 025), vasárnap a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap három rendelőben is fogadják a sürgősségi eseteket: a Sport utca 3/1/I./1. alatti Oral Care fogászati rendelőben szombaton és vasárnap 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465); Veress Zsombor dr. Dezső Attila rendelőjében az Olt utca 37/27/E/1. címen szombaton és vasárnap 9–11 óráig (telefon: 0742 774 662); Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. címen éjjel-nappal. Telefon: 0744 857 743.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Uzon, Kézdisárfalva, Szentivánlaborfalva, Bereck, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Bükszád; vasárnap a 13-as országúton Réty, Barátos; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Csernáton, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Kilyén közelében mérik a járművek sebességét.