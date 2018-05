Sportolóink a hétvégén

Birkózás. Ma és vasárnap a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont a sportiskolás birkózók országos bajnoksága döntőjének, amelyen a tíz Sepsi ISK-s sportolóval együtt közel kétszázan lépnek szőnyegre. Ahogy csapatunk edzői, úgy mi is bízunk birkózóink remek szereplésében, így hát hajrá, szentgyörgyiek!

Asztalitenisz. A napokban a Temes megyei Újszentesen rendezik meg az ifjúsági III-as pingpongozók országos egyéni bajnokságát, amelyen a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK kilenc sportolója mellett három sepsiszentgyörgyi asztaliteniszező is érdekelt. „Azt szeretném, hogy tanítványaim közül Canea-Kocsia András a legjobb 16 között zárná a viadalt, a többiektől – akik kisebb korosztályt képviselnek – a tisztes helytállás mellett a tapasztalatszerzés az elvárásom” – nyilatkozta érdeklődésünkre Kerekes Barnabás, a céhes városbeliek edzője.

Futsal. Mától hétfőig a kézdivásárhelyi városi sportcsarnokban kerül sor az U19-es futsalbajnokság nyolcas döntőjére (Final Eight), ahol két székely csapat – a házigazda KSE mellett az FK Székelyudvarhely – is pályára lép. Amennyiben mindkét együttes sikerrel abszolválja az első mérkőzést, az elődöntőben kettejük közül kerül ki az egyik döntős. A döntőtorna programja: t ma Temesvári Informatica–Vaslui (15.30 óra), Galaci United–Segesvár (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–Călărași (18.30 óra), Déva–FK Székelyudvarhely (20 óra) t vasárnap Temesvár/Vaslui–Galac/Segesvár (első elődöntő, 17 óra), KSE/Călărași–Déva/FK (második elődöntő, 19 óra) t hétfőn kisdöntő (15 óra), döntő (18 óra).

Autósport. Vasárnap a sepsiszentgyörgyi Auto Crono és a csíkszeredai Pro Motor Hargita közös szervezésében kerül sor a másodosztályos hegyi gyorsasági bajnokság ötödik és egyben a regionális küzdelemsorozat első futamára, amelyet a Szent Anna-tó felé vezető útszakaszon rendeznek meg. A verseny ideje alatt a 11C országút és a 113A megyei út kereszteződésétől a tó felé vezető aszfaltcsíkot lezárják a közforgalom előtt. A viadal tervezett programja: t 11.10–12 óra – szabadedzés t 13–14 óra – időmérő edzés t 14–14.30 óra – a közúti forgalom ideiglenes feloldása t 14.45–18.30 óra – verseny t 19 óra – a részleges eredmények kifüggesztése t 19.30 óra – díjkiosztó. (t)